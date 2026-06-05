Blitz della Polizia all’alba ad Avola, nel Siracusano, dove sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni giovani, tra i 19 e i 24 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo, di ricettazione, introduzione di materiale illecito in carcere, detenzione e porto illegale di armi anche da guerra, lesioni personali aggravate e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le violenze del gruppo

Secondo gli investigatori, gli indagati farebbero parte di un gruppo criminale che si sarebbe imposto sul territorio attraverso intimidazioni e gravi episodi di violenza, commessi anche con la minaccia delle armi, nei confronti di gruppi rivali. Al centro dell’inchiesta anche un’attività di spaccio di droga radicata nel territorio avolese.

Le indagini

L’operazione è condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Siracusa e dagli agenti del Commissariato di Avola, su delega e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Siracusa. Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della giornata.