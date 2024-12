“Agricoltura, cibo e salute – La Sicilia fra siccità e Piano Mattei”: è il titolo del convegno organizzato dall’Associazione ambientalista Ecò in programma domani mattina, sabato 14 dicembre, a Palermo presso il Grand Hotel Wagner. Un incontro dedicato alla situazione dell’agricoltura siciliana con un focus sui problemi strutturali assieme a quelli legati al cambiamento climatico. “Abbiamo coinvolto diversi produttori siciliani – spiega Massimo Fundarò, presidente dell’associazione – con l’obiettivo di affrontare in maniera esaustiva e senza colore politico la condizione in cui versa il comparto produttivo siciliano. Se da una parte c’è un piccola eccellenza che resiste, dall’altra c’è un intero settore in gravissime difficoltà. Urge dunque agire e farlo presto per salvare l’economia siciliana”.





All’incontro, con inizio alle ore 9.30, interverranno Francesco Aiello, sindaco di Vittoria, Roberta Urso, delegata regionale dell’associazione Donne del Vino, Allegra Salvini, esperta in politiche migratorie, Paolo Ganduscio, imprenditore agrumicolo bio, Carmelo Galati, vice presidente dell’Unione Allevatori Sicilia, e Luigi Maria Montalbano, direttore di Endoscopia Digestiva a Villa Sofia. “L’incontro è ad ampio spettro, – aggiunge Fundarò – per questo affronteremo anche le modalità di produzione ed i rischi connessi con la salute”.





Le conclusioni dell’incontro verranno affidate all’europarlamentare del gruppo dei Verdi Leoluca Orlando.









Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.