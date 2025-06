Dal 09 giugno al 12 giugno si terrà ad Agrigento AEMED 2025 – Agroecology for Mediterranean Farming Systems, una delle principali manifestazioni italiane dedicate all’evoluzione dell’agricoltura nei contesti mediterranei, con un focus particolare sull’approccio agroecologico, sulla transizione ecologica e sull’innovazione sostenibile.

L’evento rappresenta un punto di incontro tra ricerca, imprese agricole e industria meccanica, e mira a promuovere soluzioni capaci di conciliare produttività, tutela del suolo, conservazione della biodiversità e gestione efficiente delle risorse. Si parlerà di bioeconomia, agricoltura rigenerativa, strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e strumenti pratici per un’agricoltura resiliente.

Tra le tecnologie protagoniste della fiera, particolare attenzione sarà dedicate alle pratiche di agricoltura conservativa.

Tomasella Macchine Agricole (Caltanissetta) sarà presente all’evento in qualità di sponsor tecnico. La partecipazione dell’azienda intende contribuire attivamente al confronto tra esperienze tecniche, ricerca scientifica e pratiche di campo, in un momento cruciale per il futuro della filiera agroalimentare mediterranea.

L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a operatori, agronomi, ricercatori e studenti.





Luogo: Palacongressi di Agrigento, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

