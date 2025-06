Cosa significa sentirsi “un terrone”? Ce lo racconta The Sierto, talento siciliano di Avola trasferito a Roma, nel suo primo singolo “Solo un terrone” uscito il 6 giugno per l’etichetta romana Alea Iacta Lab.

Un brano hip-hop che colpisce duro, dando voce alle migliaia di giovani meridionali che lasciano il Sud per cercare un futuro altrove. Primo estratto di un album strutturato in due parti, il singolo incarna il cuore del progetto: un viaggio tra l’amore per le proprie radici e il peso di un distacco ogni volta inevitabile.

The Sierto affronta il divario tra Nord e Sud mescolando dialetto siciliano e italiano per raccontare la vita da fuorisede, le bellezze di un Sud che incanta ma non riesce a trattenere, e lo stigma di un’identità che diventa rinfaccio. Il ritornello è un pugno al cuore: la nostalgia di casa si scontra con l’incertezza di un ritorno in quella terra ostinatamente non malleabile.

Il videoclip, girato tra momenti di vita quotidiana da fuorisede e luoghi simbolo come la scalinata giallorossa – richiamo al tag “Giallorosso come Roma e Trinacria” con il producer ElectroVio – cattura l’essenza di un giovane diviso tra due mondi.

“Solo un terrone” è il manifesto di chi vive la distanza dal Sud come un peso e un orgoglio, e parla a tutti i “terroni” che portano il Sud nel cuore, ovunque siano. Questo brano non è solo musica: è una storia che milioni vivono ogni giorno.

Link Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/7uJ6s9tH4IGsX9RN3EhOpR

Luogo: AVOLA, SIRACUSA, SICILIA

