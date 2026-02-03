“Marea, moto continuo” è il suggestivo titolo della rassegna teatrale, per la direzione artistica di Santi Cicardo, che si svolgerà per il secondo anno al teatro comunale Cicero di Cefalù tra il 6 febbraio e il 10 maggio. Sei spettacoli gratuiti per scoprire ed esplorare le emozioni della contemporaneità attraverso la scena. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 18.30. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti

“Vogliamo che il teatro sia al centro della proposta culturale della città – ha detto il sindaco Daniele Tumminello – perché è un esempio di educazione e partecipazione civica. A quest’arte riconosciamo il valore civile e sociale, oltre che di sviluppo. Vogliamo infatti che il nostro teatro comunale e le rassegne in programma siano un’attrazione per coloro che vogliono coniugare la partecipazione ad un evento insieme alla visita della città, anche in periodi dell’anno differenti da quelli prettamente turistici”.

“Moto continuo – aggiunge il direttore artistico Santi Cicardo – racconta l’idea di fondo della rassegna: proprio come la marea, il teatro è un movimento dinamico e continuo, che va e ritorna. Così, dopo un primo anno dal carattere esplorativo, Marea torna senza cambiare direzione, ma con maggiore consapevolezza, portando con sé ciò che ha raccolto dall’incontro con il pubblico. Resta centrale la scelta di un teatro contemporaneo d’autore e di impegno civile, capace di parlare del presente e di interrogare la realtà, mentre la proposta si arricchisce dei suggerimenti, delle domande e delle attese emerse nella scorsa edizione. Il programma mette insieme sei spettacoli firmati da artisti del panorama regionale e nazionale, attraversando temi come la memoria, le grandi storie civili, le riletture dei classici e le crisi e le urgenze del nostro tempo. In sintesi, un teatro fortemente ingaggiato sul piano civile, perché – come più volte condiviso con l’Amministrazione comunale – il teatro è un luogo in cui la comunità può incontrarsi, confrontarsi e crescere criticamente”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.