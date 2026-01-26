Comicità e, a tratti, malinconia in una commedia con un finale tutto da scoprire. Arriva, al Cineteatro Colosseum di Palermo, lo spettacolo “Punto e a capo” di Alfredo Augello ed Elio Buonfantino.

Appuntamento sabato 31 gennaio, alle 21.30, e domenica 1 febbraio, alle 17.30, in via Guido Rossa, 7.

Felice Mastrangeli vuole il divorzio da Sofia perché questa, avendo intrapreso un cammino dedito al volontariato e ad incontri di preghiera continui, avrebbe tolto a lui le necessarie attenzioni di moglie.





Felice, non accettando tutto ciò, in un momento di sconforto esprime con forza il desiderio di cambiare vita e famiglia.

La sua richiesta verrà inaspettatamente accolta per cui si ritroverà, in men che non si dica, catapultato in una nuova famiglia tremendamente diversa da quella a cui era abituato.

Sul palco Elio Buonfantino, Gilda Burgio, Mary Giordano, Benny Troiani, Rita Marchese, Valeria Parla, Giovanni Mennella, Raf Lo Brano e con la partecipazione straordinaria di Roberto Spicuzza.

Il biglietto d’ingresso ha un costo 12 euro. Per info e prenotazioni, basta contattare il numero 3926393204.

Luogo: Cineteatro Colosseum, Via Guido Rossa, 7, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.