“Destinare le risorse della tassa di soggiorno, previste come ogni anno per la realizzazione dello spettacolo dei fuochi d’artificio in onore di Sant’Agata, alla ricostruzione dei danni causati dall’uragano Harry che nei giorni scorsi si è abbattuto su Catania e sulla costa ionica”.

È la proposta avanzata dalla consigliera comunale di Catania del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Simona Latino.

Una proposta concreta: «La festa di Sant’Agata è il cuore della nostra identità e nessuno mette in discussione il suo valore religioso, culturale e popolare», dichiara Latino.

«Ma oggi la città vive una fase di emergenza vera, fatta di strade danneggiate, attività economiche in difficoltà, famiglie che attendono risposte immediate».





I fondi della tassa di soggiorno, destinati allo spettacolo pirotecnico del 3 febbraio in Piazza Duomo, potrebbero rappresentare un primo segnale forte di attenzione verso una comunità colpita duramente. Un segnale di responsabilità.

«Chiediamo un gesto di sobrietà e di priorità», prosegue la consigliera.

«Rinviare o rimodulare una spesa simbolica per destinare quelle risorse alla messa in sicurezza e alla riparazione dei danni significa essere davvero vicini alla città, nel solco dello spirito di solidarietà che Sant’Agata stessa rappresenta».

Una scelta che guarda al bene comune e che parla il linguaggio dei fatti.

«Sono certa che i catanesi sapranno comprendere e condividere questa proposta – conclude Simona Latino – celebrare Sant’Agata vuol dire anche prendersi cura della propria comunità, soprattutto nei momenti più difficili».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.