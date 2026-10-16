Un uomo goffo ed imbranato arriva a compiere il gesto estremo di prendere in ostaggio in una scuola materna due maestre piuttosto colorite ed un inserviente decisamente sciocco. Questo è l’inizio di una storia in cui niente va come dovrebbe, nessuno sembra avere la situazione sotto controllo e la parola “tranquilli” diventa la più inutile della serata.





Arriva, al Cineteatro Colosseum di Palermo, la nuova commedia di Orazio Bottiglieri, sul palco insieme ad Agostina Somma, Elena Sparacino e Claudio Petrì.

Appuntamento sabato 17 ottobre, alle 21, e domenica 18, alle ore 17.45, in via Guido Rossa, 7 (Bonagia).

Una serie di colpi di scena esilaranti porteranno lo spettatore a porsi domande a cui è difficile dare una risposta certa, perché a volte la domanda più importante non è cosa è successo ma che cosa siamo disposti a fare quando il mondo ci mette davanti ad un’ingiustizia?

Una storia che comincia con un maldestro sequestro e che finisce per interrogare tutti noi in un’ora e mezza di sana comicità

Il motivo del sequestro? Non resta che scoprirlo con un pizzico di emozione e di fantasia come il teatro sa regalare.

INGRESSO EURO 12,00 INTERO – 10,00 RIDOTTO

PER INFO E PRENOTAZIONI 3926393204

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