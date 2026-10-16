Anomalie e guasti alla rete di trasmissione dati segnalati da Enav stanno creando disagi al traffico aereo in tutta Italia.

“A partire dalle ore 6:00, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni – informa l’Enav- sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano”. “Si esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole”. Lo sottolinea l’Enav affermando che non c’è né un attacco hacker né sabotaggio dietro il guasto che sta fortemente rallentando il traffico aereo in Italia.

Le anomalie “sulla rete geografica di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull’intero territorio nazionale» sono state riscontrate «nella notte», informa la nota. E «grazie all’attivazione dei sistemi di contingency previsti, Enav ha garantito fino alle ore 6:00 di questa mattina la regolare gestione del traffico aereo, senza alcuna riduzione della capacità operativa”.

Le verifiche tecniche, “tuttora in corso, hanno individuato l’origine delle anomalie nella rete di trasmissione dati. Enav sta lavorando per individuare le cause e ripristinare la piena operatività dei sistemi”.

Disagi negli aeroporti lombardi a causa delle anomalie alla rete che supporta i servizi di controllo del traffico aereo. A Malpensa il tabellone delle partenze indica ritardi da mezzora a oltre due ore, mentre quelli degli arrivi sono più contenuti. Ritardi anche all’aeroporto di Linate: da venti minuti a un’ora gli arrivi, fino a più di un’ora le partenze. Problemi anche all’aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, dove il Ryanair delle 6:50 per Trapani è decollato con un’ora e mezza di ritardo; un’ora e venti di ritardo anche per il volo della stessa compagnia diretto a Berlino, mentre l’arrivo del Volotea proveniente da Olbia delle 7:45 è previsto alle 11:18. «A causa di un problema tecnico sui servizi a supporto del sistema di controllo del traffico aereo Enav a livello nazionale – recita un avviso ai passeggeri pubblicato sul sito internet dell’aeroporto -, i voli in programma potrebbero subire ritardi in partenza e in arrivo».

Caos voli a Punta Raisi, cancellazioni e ritardi fino a due ore

Mattinata di disagi all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, dove si registrano numerose cancellazioni e ritardi nelle partenze. Il tabellone dello scalo di Punta Raisi, aggiornato alle 10.41 di oggi, venerdì 16 ottobre, mostra una situazione particolarmente difficile per i passeggeri diretti verso diverse destinazioni italiane ed europee. Tra i collegamenti cancellati figurano il volo Wizz Air delle 9.20 per Milano Malpensa, quello delle 10.25 per Bologna, il collegamento delle 11.15 per Praga e quello Lufthansa delle 11.50 per Monaco di Baviera. Risultano inoltre soppressi i voli Ryanair delle 12.10 per Milano Malpensa, delle 12.15 per Torino e delle 12.25 per Napoli.

Pesanti anche i ritardi. Il volo Volotea per Nantes, inizialmente previsto alle 10, è stato posticipato alle 12.15, mentre quello Ryanair per Venezia delle 10.15 risulta programmato per le 12.15. Slitta di due ore anche il collegamento Wizz Air per Torino, dalle 11.05 alle 13.05. Ritardi di minore entità interessano altre destinazioni, tra cui Roma Fiumicino e Londra Gatwick.