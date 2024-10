Anche per quest’anno, nell’ambito della terza edizione del Dattilo Cibus Fest, il Premio 91027 Città di Paceco (giunto alla 4^ edizione), in programma domenica 20 ottobre alle ore 21 nella Villa Lungaro a Dattilo, riserverà delle belle sorprese. Si tratta, com’è noto, dell’evento che celebra il talento, l’impegno e la passione di chi contribuisce ogni giorno a valorizzare il territorio: un format nato a Marsala, ma portato anche a Favignana, Partanna e Calatafimi Segesta, promosso dall’Associazione Culturale CIURI, presieduta da Filippo Peralta. Il Premio nasce per riconoscere e valorizzare il lavoro di artisti, imprenditori, associazioni e volontari che, attraverso le loro attività, arricchiscono la comunità e ne costruiscono l’identità.

“Siamo fieri anche quest’anno – dice Peralta – di poter premiare chi, con dedizione e spirito di iniziativa, ha contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio. Questo Premio rappresenta non solo un segno di gratitudine, ma un atto di celebrazione per il contributo che ciascuno di loro dona ogni giorno alla comunità”. Sarà una serata di orgoglio, emozioni e condivisione. Negli scorsi anni a ricevere il Premio, tra gli altri, sono stati: La Riserva naturale orientata “Saline di Trapani e Paceco”, con la direttrice Silvana Piacentino, la Asd Amici Del Tennis Paceco, l’Associazione Culturale “La Koinè della Collina”, ma anche Franca Valenti, storica preside di Paceco, già insignita, su proposta del Provveditore agli studi di Trapani, per meriti scolastici, dell’onorificenza “Cavaliere della Repubblica” dal presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga, e Manuel e Gianni Burriesci, studenti del Conservatorio, giovanissimi talenti pacecoti, seguiti e spronati dal padre, Tonino Burriesci, docente del Conservatorio di Trapani, che si sono esibiti in applauditissimi brani al violino. L’evento come sempre sarà presentato da Ninny Bornice e Jana Cardinale.

