Grande attesa per la seconda edizione del K Festival, la rassegna di musica e letteratura al Tempio di Segesta, curata dall’Associazione per l’Arte e dalla rivista letteraria di Linkiesta, che prenderà il via venerdì 19 per concludersi domenica 21 luglio. Dentro il Tempio di Segesta si alterneranno scrittori e musicisti in talk, letture e concerti coordinati dalla scrittrice Nadia Terranova e dal direttore editoriale di Linkiesta, Christian Rocca.

La prima giornata dell’evento si aprirà con un recital di Catena Fiorello dal titolo “Le donne della mia vita” e con una conversazione moderata dalle scrittrici Nadia Terranova e Annalisa De Simone, con la stessa Catena Fiorello, Melissa Panarello, Evelina Santangelo e Simona Lo Iacono.

L’ingresso è libero, su prenotazione al seguente link https://associazioneperlarte.it/prenota-gli-eventi-del-kfestival-2024.html

Per info: 351 6688515 – info@associazioneperlarte.it

All’ingresso del Tempio sarà possibile acquistare i libri degli autori presenti sul palco e i vari numeri di K, la rivista letteraria di Linkiesta.

Questo il programma delle altre due giornate:

20 luglio 2024

Francesco Piccolo con Christian Rocca e Nadia Terranova

21 luglio 2024

Simone Lenzi con Christian Rocca e Nadia Terranova

Concerto dei Virginiana Miller

Gli spettacoli della manifestazione, come assoluta novità di questa seconda edizione del Festival, si terranno all’interno del Tempio di Segesta.

L’evento si realizza con il contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

