L’ERSU di Palermo annuncia la selezione pubblica di iniziative artistico-culturali da

includere nel programma della seconda edizione di ERSU Festival, per l’Anno Accademico

2025/2026: un’iniziativa pensata per promuovere cultura, creatività e integrazione tra comunità

universitaria e territorio, con l’obiettivo di offrire contenuti di alto valore artistico e formativo a

studenti, studentesse e realtà culturali locali, offrendo spazi e strumenti della propria struttura per

facilitare le iniziative proposte. L’Ente in base alla legge istitutiva, infatti, promuove e sostiene

attività culturali destinate agli studenti della Sicilia occidentale iscritti presso le università, le

accademie di belle arti e i conservatori di musica.

La dichiarazione della presidente Margherita Rizza

“Dopo il successo della prima edizione che ha visto la candidatura e la partecipazione di migliaia di

studenti alle attività promosse dall’Ente – in collaborazione con i più importanti operatori del settore

culturale in Sicilia – con la seconda edizione di ERSU Festival vogliamo offrire ancora una

piattaforma dinamica per la creatività degli studenti e dei giovani artisti, valorizzando il ruolo della

cultura come motore di crescita sociale e formativa. La seconda edizione conferma l’impegno

dell’ERSU nel creare una rete insufflante tra mondo universitario e comunità locale, attraverso

progetti che investono in qualità, accessibilità e sostenibilità. Invito tutti gli operatori culturali

interessati a partecipare con proposte innovative, ben progettate e realistiche nel budget, capaci di

generare un concreto impatto.”

Il Bando

L’avviso pubblicato al link https://ersupalermo.traspare.com/show_albo/204096?page=1 è rivolto

agli operatori culturali regolarmente costituiti da almeno un anno e il progetto dovrà realizzarsi

entro novembre 2026, con un contributo massimo di 10mila euro.

Le candidature dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo protocollo@pec.ersupalermo.it dal 1°

febbraio 2026 al 28 febbraio 2026.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Cultura dell’ERSU Palermo (Tel. 0916545939 cell.

3398765366 ufficio.cultura@ersupalermo.it) o consultare la pagina ufficiale dell’ERSU all’avviso

pubblico https://ersupalermo.traspare.com/show_albo/204096?page=1

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.