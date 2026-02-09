Il Carnevale di Trappeto taglia il traguardo della 21ª edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dalla città. Una manifestazione che entra nel vivo questa settimana e trasformerà il cuore del borgo marinaro in un tripudio di colori, suoni e maschere, con un ricco programma di eventi in programma per sabato 14 e martedì 17 febbraio 2026.

L’apertura è prevista sabato 14 febbraio con il “Carnevale della Passione” in Piazza Falcone e Borsellino. A partire dalle ore 19:00 sarà attiva l’area Street Food, cui seguiranno alle 19:30 i ritmi travolgenti dei balli caraibici a cura dell’ASD AM Dance. Il culmine della serata sarà affidato, a partire dalle ore 21:00, all’animazione e ai grandi successi di Radio Time.





Il clou delle celebrazioni è previsto martedì 17 febbraio, in occasione del Martedì Grasso. Alle ore 15:30 partirà la tradizionale sfilata dei Carri Allegorici e dei gruppi mascherati con temi che spaziano dalla fantasia all’attualità, Super Mario, Social Mania, Alice nel Paese delle Meraviglie, Atlantide, in compagnia della partecipazione festosa dei ragazzi della scuola di Trappeto. La giornata si concluderà con la Disco in Piazza a partire dalle 20:00 e la premiazione delle migliori 10 maschere: il primo classificato si aggiudicherà un riconoscimento in denaro di € 500,00.





“Siamo orgogliosi – ha commentato il sindaco Santo Cosentino – di inaugurare la ventunesima edizione di una manifestazione che è ormai patrimonio della nostra comunità, apprezzata anche dai cittadini del comprensorio. Il Carnevale di Trappeto non è solo divertimento, ma un motore di aggregazione e promozione turistica per il nostro territorio, oltre che espressione di una consolidata tradizione di creatività e maestranze artigianali. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito con passione e a chi continuerà a lavorare incessantemente per la buona riuscita dell’evento: dagli uffici comunali alle forze dell’ordine, dalla Pro Loco alle associazioni, fino ai maestri carristi dell’Associazione Terzo Millennio e ai volontari che ci aiuteranno per l’ordine pubblico. Invitiamo tutti a raggiungerci in Piazza Falcone e Borsellino per vivere insieme giorni di sana allegria”.

