Sabato 15 febbraio 2025 avranno luogo il vernissage e la premiazione alla Galleria Spazio Macos

Arrivato alla quinta edizione il Premio Internazionale Catalani, ideato e organizzato da Mamy Costa nell’ambito delle iniziative promosse da Spazio Macos, galleria d’arte al centro di Messina nelle vicinanze della Chiesa dei Catalani.

A più iscrizioni corrisponde maggiore diversità in linguaggi artistici: questa l’impronta della quinta edizione nel segno dell’espressione artistica rappresentata dalla Chiesa dei Catalani, dove si fondono gli stili bizantino, romanico, arabo e gotico.

La quinta edizione del Premio Internazionale Catalani ha registrato più iscrizioni, proponendo una rosa di Artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero con opere di alto livello per la pittura, scultura, fotografia, digital art.

L’evento culturale si aggiunge alle iniziative utili ad amplificare l’immagine della città, a promuovere il confronto tra artisti portavoci di stili variegati e località diverse e incentivare l’economia.

Inaugurazione mostra

Sabato 15 febbraio 2025, alle ore 17.30, presso la Galleria Spazio Macos (Via Cardines, 16 – Messina) saranno inaugurate la mostra e la videoesposizione delle opere finaliste in presenza e in forma virtuale alla quinta edizione del Premio Internazionale Catalani 2025, curata da Mamy Costa e realizzata in collaborazione con A.P.A.T. (Associazione Paesaggio, Ambiente e Territorio), A.M.A. (Associazione Messina Apicoltori), A.N.V.O.L.T. (Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori),

Il progetto è stato sostenuto anche da imprenditori locali.

Afferma Mamy Costa:

“Con grande soddisfazione s’inaugura la V Edizione del Premio Internazionale Catalani. La manifestazione nasce con lo scopo di valorizzare e promuovere Artisti provenienti non solo dalla Sicilia, ma anche da ogni angolo d’Italia e dall’estero.

Trovo gratificante vedere confluire parecchie diversità stilistiche e un numero sempre maggiore di Artisti nelle sale dello Spazio Macos, ubicato proprio accanto ad un gioiello come la Chiesa dei Catalani, che costituisce un patrimonio di bellezza e di storia. Quasi un’ideale continuazione tra le magnificenze del passato e le più attuali rappresentazioni espressive.”

I Finalisti

Sono 61 gli Artisti finalisti fra i quali 30 partecipano in forma fisica e 31 in forma virtuale.

ALOI MARIA (CO)

ARROTTA AUGUSTO (ME)

BARBIERI GRAZIA (BO)

BARISANI MARIA (TO)

BITRI EMMA (CB)

CAMINITI MARILÙ (RC)

CANNIZZARO ANGELA (RC)

CARACCIOLO M. EMMA(MI)

CASALE CARMEN (ME)

CASATTI LULA LUCIANA (PV)

CIUPERCA DANIELA (TO)

CRISAFULLI NINO TANUKI (ME)

CROCE ALESSANDRA (VC)

D’AMBROGIO ANNA (GE)

DE SANTO RENATA (TO)

DI MARTINO DAVIDE (RG)

FATTORE ANTONELLA (SA)

FAUSTINI SABRINA (FR)

FILOMENA ADELE (SA)

FISCO IDA (NA)

GARZIA M. ANTONIETTA (PE)

GIAMBENEDETTI ELENA (PI)

GIOMBARRESI ROSETTA(RG)

GIOVENI ANGELA (AV)

GRANITO GIUSY (VC)

GRASSI SILVIA(LU)

LAZARENKO DARIA (UKR)

LONARDI MORENO (VR)

MANCUSO MARIA PIA(TP)

MARRA GIUSY (AU)

MARRA LAURA (GE)

MATTEI ANNA RITA (LT)

MAZZAGLIA FRANCESCA (CT)

MINGARDI CECILIA (RG)

MONTOPOLI GIUSEPPINA (MC)

MORABITO ANNA MARIA(RC)

OLIVIERI KETY (LU)

PARELLO CARMELINA (DE)

PIONE GIOVANNI (ME)

POLITI ELISA (FO)

PREVITI CRISTIANA (ME)

PUGLISI DINO (CT)

REATEGUI ROSANNA (GE)

RODIGHIERO MARTA (VE)

ROGALSKA ANETA (VA)

RUSSO ANTONELLA (CT)

SEGRETO ROSELLINA(PA)

SCAVELLO GIUSEPPE (ME)

SPADARO MATTEO (ME)

SPAGNUOLO ANTONIO (AV)

STAMPA ANNA (TP)

STURIALE MARIA (CT)

TAGLIABUE STEFANIA (VB)

TOMER BIANCA (TO)

TRETJAK VICTOR (DE)

TRIPICIANO CLAUDIA (ME)

TROVATO ALESSIA (RG)

VALENTINI PATRIZIA (TO)

VEZZARI ANTONIO (ME)

ZEDDA GABRIELLA (CA)

ZORA MARIO (MT)

I premi

Saranno tre i vincitori, per i quali sono previsti i seguenti premi:

1 – una mostra personale 2026

2 – inserimento nel Catalogo Arte Contemporanea 2026

3 – partecipazione gratuita ad una collettiva 2026

Sono previsti ulteriori premi assegnati dalle Associazioni e dagli Imprenditori sostenitori. Tutti gli altri Artisti riceveranno attestato di merito.

La mostra è corredata da catalogo cartaceo e videocatalogo, che si potrà fruire anche on line su tutti i social.

Scheda tecnica

PREMIO INTERNAZIONALE CATALANI – QUINTA EDIZIONE

a cura di Mamy Costa

Dal 15 al 21 febbraio 2025

Spazio Macos in Via Cardines, 16 – Messina

Inaugurazione e premiazione – sabato 15 febbraio 2025 alle ore 17.30

Orari: dalle 17.00 alle 19.00, dal lunedì al sabato

