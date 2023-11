E’ stata la Città Metropolitana di Messina ad ospitare il primo evento siciliano legato alle celebrazioni del 150° anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni.

A Palazzo dei Leoni si è svolto il convegno su “Alessandro Manzoni, la tradizione in viaggio”, organizzato dalla I Direzione Servizio Cultura e curato dalla Responsabile dell’Ufficio Eventi Culturali dott.ssa Nuccia di Gennaro.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Metropolitano dott. Federico Basile, i lavori sono stati introdotti dalla Dirigente avv. Anna Maria Tripodo a cui sono seguiti gli interventi della giornalista e scrittrice dott.ssa Stefania Romito, del prof. Nino Giordano, della Direttrice nazionale del Dipartimento Letteratura Accademia Tiberina Roma prof.ssa Antonietta Micali e, in collegamento video, del Direttore scientifico “Manzoni 150” prof. Pierfranco Bruni, scrittore, poeta, saggista e interprete di una indagine ontologica comparata sul filo del pensiero politico, estetico, epistemologico, storico e antropologico del Manzoni.

L’evento odierno è un doveroso omaggio al grande scrittore milanese che ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione della lingua italiana, determinando non soltanto la formazione dell’identità nazionale ma anche la crescita culturale e civile di un paese che si avviava verso la tanto aspirata unità.

Manzoni pone in uno stretto legame il Romanticismo, attraverso la lettura delle arti e della letteratura, con il Risorgimento e fa in modo che la storia incontri non solo la cronaca ma anche le vicende e le avventure dei personaggi.

La sua visione morale, quanto mai innovativa e attuale, è caratterizzata da una prospettiva universale che si sviluppa anche su temi complessi qual è quello dei diritti dell’uomo e dei rapporti tra gli Stati, dove si ritrova una sua critica lucida e serrata al nazionalismo esasperato.

Pertanto, la moralità, la fraternità e la giustizia assumono un valore assoluto nel contrasto agli odi, agli egoismi e alle inutili e controproducenti rivalità.

Manzoni è stato il trascinatore di una cultura illuministica che entra nel Novecento e porta sulla scena la spiritualità del personaggio, non soltanto con una connotazione filosofica ma anche antropologica, un processo culturale immateriale e spirituale.

La letteratura italiana, e non solo, non avrebbe avuto quelle coordinate stilistiche senza la presenza del lavoro che ha compiuto Manzoni con tutta la sua opera, non solo con i Promessi Sposi.

Al meeting hanno partecipato gli studenti degli istituti scolastici messinesi I. C. “Manzoni”, Istituto Industriale “Verona Trento – Majorana”, Liceo Classico “La Farina”, Liceo Classico “Maurolico”, Liceo Scientifico “Seguenza”, Istituto Commerciale “Jaci” e l’Istituto Comprensivo Primo di Milazzo.

Il progetto scientifico nazionale “Manzoni 150”, ideato da Bruni, costituisce un viaggio nella tradizione della letteratura italiana e, attraversando le radici manzoniane, realizza una rilettura interpretativa comparata e dialogante tra lingua, storia, letteratura, filosofia, religione.

Questa esperienza ha permesso di realizzare un testo unico di circa 320 pagine a cui hanno contribuito trentatré studiosi tra cui i messinesi prof. Nino Giordano di Nizza di Sicilia e la prof.ssa Antonietta Micali di Torregrotta.

Il volume, frutto di un proficuo confronto tra esperti e docenti, è rivolto particolarmente alla formazione delle giovani generazioni, alle quali offrire una chiave di lettura innovativa rispetto agli schemi interpretativi attuali, e rappresenta una proposta di dibattito intorno alla cultura identitaria e nazionale sia sul piano linguistico che letterario e filosofico.

L’evento di Palazzo dei Leoni è stato patrocinato da: Camera dei Deputati, Comune di Milano, Città Metropolitana di Messina, Parco Letterario Salvatore Quasimodo Roccalumera (Me), Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, Associazione Culturale “Terra dei Padri”, Comune di San Marzano di San Giuseppe (Ta), Comune di San Lorenzo del Vallo (Cs), Comune di Monte Roberto (An), Biblioteca Nazionale di Cosenza, Fondazione Thule Cultura, Premio Letterario Nazionale Troccoli Magna Graecia, Centro di Ricerche e Studi Economici e Sociali per il Mezzogiorno Lauropoli (Cs), Accademia D’onore Centro Studi Delfico, Accademia Tiberina, Edizioni Solfanelli.

Il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale

Addetto Stampa dott. Giuseppe Spanò

