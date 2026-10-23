Una targa che celebra quarant’anni di attività imprenditoriale e un impegno culturale fondato su autorevolezza, relazioni internazionali e capacità di interagire con le istituzioni pubbliche.

In occasione del traguardo dei quarant’anni dalla fondazione, la Confederazione Italiana Esercenti Commercianti Sicilia ha voluto omaggiare il “Centro d’arte Raffaello”, prestigiosa galleria palermitana che vede alla direzione artistica Sabrina Di Gesaro.

La cerimonia si è svolta nella Sala Giunta della Camera di Commercio Palermo -Enna, alla presenza del presidente Alessandro Albanese, del direttore generale Guido Barcellona e del presidente regionale e provinciale della CIDEC Salvatore Bivona, da cui è partita l’iniziativa.





Il riconoscimento, congiuntamente a una pergamena donata nell’occasione, rappresenta un omaggio all’impegno profuso nel tempo dal “Centro d’arte Raffaello”, ormai polo culturale riconosciuto nel panorama locale ed estero, grazie alla presenza di nomi storicizzati e talenti contemporanei ed emergenti.

“La città – ha spiegato Salvatore Bivona, che ricopre anche il ruolo di consigliere della Camera di Commercio Palermo-Enna – è orgogliosa di annoverare tra le proprie istituzioni culturali una galleria che ha contribuito in modo determinante alla crescita sociale del territorio”.

La targa è stata consegnata da Alessandro Albanese al fondatore Angelo Di Gesaro e alle figlie Sabrina e Debora: il presidente, durante l’incontro, ha sottolineato le comuni origini madonite e il prestigio che, attraverso mostre ed eventi di primo piano, la galleria ha condiviso con la città.

Un momento emozionante, che ha ripercorso il lavoro quarantennale di un’impresa culturale giunta alla seconda generazione.

Alla direttrice artistica Sabrina Di Gesaro oggi alla guida della galleria, in particolare, è stata riconosciuta la capacità di accogliere l’importante tradizione familiare e, contemporaneamente, di guardare al futuro, all’innovazione e alla ricerca.

Luogo: Camera di Commercio Palermo -Enna , via Emerico Amari , 11 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

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