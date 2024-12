Una personale che racconta il talento, la creatività e il variegato universo espressivo di Genziana Buttitta, tra i nomi di punta dello scenario pittorico contemporaneo.

“Ciuri ri Mari” è il titolo della mostra dell’artista siciliana, in programma a Palermo negli spazi della Libreria del Mare in via Cala 50 a partire da sabato 14 dicembre, data dell’inaugurazione, fino al prossimo 7 gennaio.

A cura del critico d’arte Angela La Ciura, già docente di storia dell’arte, arte sacra e medievale all’Accademia di Belle Arti di Palermo, l’esposizione testimonia l’evoluzione umana e artistica di Genziana Buttitta, che svetta per l’utilizzo elegante del colore e per la capacità di celebrare la Natura cogliendone l’armonia, la grazia e l’energia.

Al centro della narrazione artistica, ci sono i paesaggi, il mare e i fiori: ventotto tele dal tratto magico, onirico e visionario.

La poetica dell’artista si fonda sulle emozioni e sull’inconscio, tra stati d’animo e memorie, all’insegna dell’incontro tra realtà e sogno.

C’è spazio anche per la rappresentazione di Santa Rosalia, in occasione del quarto centenario dal ritrovamento delle reliquie della Patrona di Palermo.

La Santuzza di Genziana Buttitta acquista spessore universale e diviene emblema contemporaneo della forza femminile e della capacità di ribellarsi agli stereotipi e alle convenzioni.

Il vernissage della personale si terrà sabato 14 dicembre alle 16:00, con l’intervento di Tommaso Gioietta, attore e psicoterapeuta.

L’evento si aprirà con i saluti di Patrizia Potestio e Mauri Lucchese e l’introduzione di Dora Di Cara.

Le conclusioni saranno affidate a Ninni Terminelli.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni da lunedì a sabato con ingresso libero, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30.

La Libreria del Mare sarà aperta anche nelle giornate domenicali del 15 e 22 dicembre.

Luogo: Libreria del Mare , via Cala , 50 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 14/12/2024

Data Fine: 07/01/2025

Ora: 16:00

Artista: Genziana Buttitta

Prezzo: 0.00

