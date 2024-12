A seguito della lettera che 27 europarlamentari, tra cui Leoluca Orlando (AVS), hanno scritto il 9 dicembre scorso a Dan Jørgensen, Commissario per l’energia e l’edilizia abitativa, per segnalare la loro preoccupazione per la crisi abitativa esplosa in Europa negli ultimi anni, Sinistra Italiana Palermo sottolinea come la stessa crisi abitativa sia un fatto ormai endemico nella città di Palermo, per la risoluzione della quale viene fatto ben poco.

A Palermo, infatti, il problema casa ristagna, non esiste una programmazione con obiettivi a breve, media e lunga scadenza, si pubblicano nuove graduatorie per il disagio abitativo a cui non seguono le soluzioni adeguate. Non esiste neanche un reale censimento del patrimonio abitativo nella disponibilità del Comune, compresi gli alloggi confiscati alla mafia.

Mentre i prezzi delle case salgono alle stelle in modo incontrollato, espellendo di fatto dalla città le famiglie con redditi medio-bassi e i giovani.

Da anni ormai si rincorrono soluzioni tampone, limitate al breve tempo, e intanto la povertà dilaga, con gli sfratti per morosità incolpevole che aumentano a dismisura.

Nei prossimi mesi una nuova ondata di sfratti si preparano ad essere eseguiti in città, in concomitanza con migliaia di contratto d’affitto che andranno in scadenza nel 2025 e che molte famiglie non saranno in grado di rinnovare a causa dell’aumento dei canoni anche del 40%.

La politica ha il dovere di occuparsi dei più disagiati e delle famiglie sempre più in difficoltà, ma dal governo nazionale arrivano solo tagli ai fondi per il contrasto alla povertà e per la morosità incolpevole, mentre la Regione Sicilia, dal canto suo, nulla muove.

In questo quadro desolante, il Comune di Palermo versa nel più totale immobilismo.

Le proposte e i percorsi non mancano, le possibili soluzioni, spesso a costo zero, rimangono del tutto inascoltate, e l’amministrazione comunale si trincera dietro la scusa, buona per tutte le stagioni, della mancanza di risorse.

L’unica cosa che sembra mancare, invece, è la volontà politica.

Tutto questo finisce per essere l’ennesimo schiaffo alle cittadine e ai cittadini più poveri e disagiati, che rimangono semplicemente abbandonati a loro stessi.





Manuela Parrocchia Segretaria Sinistra Italiana Palermo

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.