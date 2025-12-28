Musiche raffinati ed eleganti per uno spettacolo unico nel suo genere questo e tanto altro è “Alla Scoperta di Morricone” con l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno. Un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano che si arricchisce di nuove pagine, in gran parte, meno conosciute, ma di grande bellezza nello sconfinato repertorio del Maestro Ennio Morricone. Uno show delicato e coinvolgente che arriva anche in Sicilia il prossimo fine settimana grazie alla Ventidieci e alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Due gli spettacoli previsti sulla nostra isola: sabato 3 gennaio 2026 a Palermo al Teatro Golden alle ore 21:00 e domenica 4 gennaio 2026 a Catania al Teatro Metropolitan alle ore 18:00. Ancora disponibili gli ultimi biglietti su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati. Ticket a partire da 27 euro.

Apertura degli show affidata al pianista catanese Domenico Quaceci

Sarà il pianista e compositore di musica neoclassica di origini etnee, Domenico Quaceci ad aprire i due concerti. Domenico Quaceci è un pianista e compositore italiano dalla scrittura intensa e riconoscibile, sospesa tra minimalismo, neoclassica e sensibilità contemporanea. La sua musica non punta all’effetto, ma alla connessione: un racconto sonoro che trasforma emozioni intime in un’esperienza condivisa, diretta e senza parole. Dopo la laurea con lode all’Istituto Musicale V. Bellini di Catania, Quaceci ha costruito un percorso artistico che unisce rigore classico e ricerca timbrica, pubblicando tre album di composizioni originali: Like an Ocean (2021), Ascendant(2023) e Night Tales (2025). Quest’ultimo lavoro segna una fase ancora più introspettiva e notturna della sua scrittura pianistica. Ha portato la sua musica in festival e rassegne nazionali come Piano City e Piano Day, vincendo il premio per la composizione originale “Un brano per Piano City Napoli”, ed esibendosi in teatri e sale prestigiose, tra cui il Teatro Metropolitan di Catania e la Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

‘Alla scoperta di Morricone’, show elegante e senza tempo

Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale Il viaggio incredibile iniziato tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni con la potenza evocativa di Mission, La Leggenda del Pianista sull’Oceano, C’era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso, The Hateful Eight, C’era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Malena e che ha caratterizzato l’attività dell’Ensemble Symphony Orchestra nelle scorse stagioni, prosegue affrontando altre opere come Gli Intoccabili, La Califfa, Canone inverso, con uno spazio importante per le grandi canzoni scritte per artiste come Dulce Pontes, Joan Baez, Amii Stewart e Mina in una nuova versione sinfonica. Numeri da record: 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nominations e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l’idea dell’Ensemble Symphony Orchestra, fiore all’occhiello del nostro Paese, di porre omaggio al Maestro.

Per info e approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.





