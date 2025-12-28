I sindaci di Bagheria, Santa Flavia, Altavilla Milicia, Ficarazzi e Casteldaccia denunciano la chiusura della guardia medica ad Aspra e del consultorio familiare di Porticello.

Questo il prologo dell’articolo del 26/12/2025 apparso su Repubblica Palermo a firma di Miriam Di Pieri.

“Da sempre Confintesa Sanità denuncia il grave stato di salute della Sanità siciliana, sovente si sente di chiusure di reparti presso qualche ospedale o di chiusura di postazioni di guardie mediche presso qualche paese, di rado si legge di nuove aperture di reparti o di modernizzazioni di strutture ospedaliere ormai vetuste e fatiscenti. Il Governatore della Sicilia On. Schifani ed i suoi assessori dovrebbero dedicare il loro tempo a costruire una sanità siciliana che non sia quella delle prebende e degli amici degli amici, ma a costruire una sanità dell’eccellenza, una sanità che già oggi ha dei fulgidi esempi”, così dichiara il Dr. Domenico Amato Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia.

La Sicilia e Palermo in particolare hanno degli esempi di come la sanità pubblica e privata possano funzionare al 100%, di come il recarsi in ospedale o al pronto soccorso possa essere un momento non certamente piacevole ma neanche drammatico. Basterebbe quindi seguire gli esempi che abbiamo sul nostro splendido territorio, valorizzando queste strutture, facendole diventare traino per una sanità siciliana migliore e d’eccellenza.



Palermo, 28/12/2025





Luogo: Segreteria Confintesa Sanità Sicilia, Via, Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

