Sabato mattina, 12 luglio 2025, alla Sorbonne Université di Parigi, in occasione dell’evento internazionale “Grand Prix Excellence Paris Sait Germain Des Prés 2025” è stato premiato Andrea Giostra, psicologo, criminologo e saggista, di Montelepre ma che vive a lavora a Palermo da tanti anni, per la pluridecennale attività professionale e per la pubblicazione e diffusione gratuita del Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, del quale è curatore, scritto insieme a 20 coautori, che offre alle donne utile e corretta informazione per il contrasto alla Violenza sulle Donne e alla Violenza di Genere.





Questa la motivazione del riconoscimento ad Andrea Giostra della Giuria parigina del “Festival “Arti e Libri” 2025” del “Grand Prix Excellence Paris Sait Germain Des Prés 2025” presieduta dal Prof. Giovanni Dotoli: “Per un portfolio ricchissimo e denso di contenuti, ovvero, per l’intensa, corposa e significativa attività che lo vede da alcuni anni su un tema scottante di grande attualità: a fianco delle donne, sul tema del femminicidio; numerosa la rassegna stampa che sottolinea gli eventi e le premiazioni che vedono protagonista lo scrittore. I numerosi riconoscimenti sono sì dovuti alle rispettive attività decennali (o pluridecennali), ma hanno trovato impulso e visibilità alla luce dell’impressionante successo di un Saggio, redatto in diverse mani, saggio che continua a riscuotere visibilità e risonanza straordinarie”.





Il Premio, in rappresentanza di Andrea Giostra, è stato ritirato da Erica Muraca, coautrice del Saggio, scrittrice, regista e autrice trasformazionale. Questo il videoclip della premiazione:

Nel suo discorso, Erica Muraca, ritirando il Premio, ha voluto rendere omaggio al valore collettivo di quest’opera: “Ringrazio tutte le coautrici e i coautori del Saggio, perché senza il vostro coraggio, le vostre parole e la vostra sensibilità, questo libro non avrebbe avuto la forza che ha. È stata una vera scuola di umanità leggere i vostri contributi e sentirmi parte di questa opera collettiva. Dedico questo premio a tutte le donne che ogni giorno lottano, a chi non può più far sentire la propria voce, e a chi sta trovando la forza per rialzarsi.”

L’evento Festival “Arti e Libri” 2025, “Grand Prix Excellence Paris Sait Germain Des Prés 2025”, organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Accademia Euromediterranea delle Arti, presieduta dalla Prof.ssa Maria Teresa Prestigiacomo, si è tenuto a Parigi presso la Salle Milne Edwards, una delle storiche aule dell’Universite Sorbonne Parigi Amphi Chasles, 1, Rue Victor Cousin – G 340, e ha visto partecipare autorità e personalità internazionali del mondo della cultura, delle scienze e delle arti. La Giuria internazionale ha visto presidente il Prof. Giovanni Dotoli.





Luogo: Parigi, 1, Rue Victor Cousin – G 340, 1, Parigi

