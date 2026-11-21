È morto all’età di 71 anni Angelo Monaco, indicato dagli investigatori della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania come lo storico reggente del clan Trigila di Noto, conosciuto anche come clan dei Pinnintula. A portarlo via è stata una lunga malattia.

Funerali pubblici vietati

In occasione della sua morte, il Questore di Siracusa ha disposto il divieto di funerali pubblici, stabilendo che le esequie si svolgano esclusivamente in forma privata. Una decisione assunta per ragioni di ordine pubblico, con l’obiettivo di prevenire possibili situazioni di tensione legate alla celebrazione dei funerali.

Il ruolo nel clan Trigila

Il nome di Angelo Monaco è stato a lungo associato alle vicende investigative relative alla famiglia mafiosa Trigila, storicamente radicata a Noto e nell’area sud della provincia di Siracusa. Secondo le ricostruzioni della DDA etnea e delle forze dell’ordine, Monaco avrebbe ricoperto un ruolo di primo piano nella gestione della cosca, assumendone la reggenza operativa soprattutto nei periodi in cui i vertici storici dell’organizzazione si trovavano detenuti.

Le indagini gli hanno attribuito un ruolo nel mantenimento degli equilibri interni dell’organizzazione e nella gestione dei suoi interessi economici sul territorio. Tra i settori finiti sotto la lente degli investigatori figurano le estorsioni ai danni delle imprese locali, il traffico di sostanze stupefacenti e il controllo di interessi legati ai fondi agricoli e al comparto ortofrutticolo.

Le inchieste e i processi

Il nome di Angelo Monaco è comparso in diverse importanti inchieste giudiziarie. Nel maggio 2017 venne fermato a Villa San Giovanni mentre viaggiava a bordo di un camion sul quale erano stati trovati circa 70 chilogrammi di droga: per quella vicenda fu condannato in primo grado a 6 anni e 8 mesi dal Tribunale di Reggio Calabria.

Pochi mesi dopo, nell’ottobre dello stesso anno, finì in carcere nell’ambito dell’operazione Piazza Pulita, condotta da Guardia di Finanza e Polizia e relativa a una presunta tentata estorsione e al danneggiamento ai danni della Roma Costruzioni, società che gestiva il servizio di raccolta dei rifiuti a Noto.

Nel febbraio 2019 fu coinvolto nell’operazione Vecchia Maniera, condotta dalla Squadra Mobile di Siracusa e incentrata su un presunto sistema di traffico di droga ed estorsioni. L’indagine portò a otto misure cautelari e contribuì a ricostruire, secondo gli investigatori, le dinamiche operative del gruppo criminale. Per questi fatti Monaco riportò una condanna a 13 anni e 4 mesi in primo grado nel 2021, successivamente confermata in appello.

Fu coinvolto anche nell’inchiesta Robin Hood, avviata nel maggio 2021 e concentrata sugli interessi economici attribuiti al clan Trigila, con particolare riferimento al settore agricolo e ortofrutticolo e al controllo dei fondi nella zona sud della provincia di Siracusa. Nell’agosto 2023, la Corte d’Appello di Catania ne dispose la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare.