Il Segretario Regionale SLP CISL Sicilia, Maurizio Affatigato, lancia un chiaro e forte grido d’allarme sulle gravi decisioni di Poste Italiane, che rischiano di compromettere l’efficienza del servizio postale e la dignità dei lavoratori in Sicilia.

“Nonostante gli accordi e le nostre aspettative, l’azienda persiste in una logica di risparmio miope che mina le fondamenta operative ” – dichiara Affatigato – “Le riduzioni del personale a tempo determinato (CTD) e il mancato rispetto degli accordi sulle sostituzioni con nuove assunzioni ci portano a chiederci: la corrispondenza non verrà più consegnata? I pacchi resteranno inevasi?” Affatigato sottolinea inoltre che l’atteggiamento dell’azienda è di una “tale arroganza da non lasciare spazio a ulteriori commenti”.





Le criticità per i lavoratori sono evidenti:

• Ritardi cronici nelle lavorazioni interne e continue riprotezioni fuori orario per carenza di personale.

• L’ingiusta decisione di impedire ai colleghi CTD di raggiungere i dodici mesi di servizio, cruciali per l’ingresso in graduatoria e una possibile assunzione stabile, vanificando la loro dedizione. I lavoratori a tempo determinato non meritano questo trattamento!

• L’inaccettabile pratica di annullare o negare ferie programmate, violando un diritto fondamentale.





“Questa strategia non solo ignora gli sforzi dei lavoratori, che tanto hanno fatto per la qualità nel settore della distribuzione, ma si traduce anche in un vero e proprio sperpero di denaro pubblico”, afferma il Segretario Regionale SLP CISL Sicilia, “È paradossale e frustrante: l’azienda investe in formazione e dotazioni per poi tagliare il personale, vanificando tutto e costringendoci a sostenere le stesse spese domani per nuove assunzioni. Questo è un danno incalcolabile per le casse di Poste Italiane e per l’efficienza complessiva.” Il sindacato non si piegherà: “Continueremo a lottare con la massima fermezza per il rispetto del nostro lavoro, la tutela dei diritti dei lavoratori e la garanzia di un servizio postale efficiente e dignitoso per tutti i cittadini, così come abbiamo già denunciato in Azienda insieme a Confsal, Failp e UGL,” conclude il Segretario Maurizio Affatigato.

