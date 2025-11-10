Da tempo Alleanza Verdi Sinistra sollecitava una mobilitazione unitaria di tutto il campo progressista per porre al centro dell’opposizione al governo Schifani il tema del degrado etico e morale delle istituzioni politiche siciliane.

Finalmente saremo in presidio martedì 11 novembre davanti Palazzo D’Orleans, per chiedere insieme a tutto il centrosinistra le immediate dimissioni del governo Schifani.

Le dimissioni di Cuffaro da segretario nazionale della DC e la dovuta e scontata rimozione dei dirigenti regionali coinvolti nell’ennesima bufera giudiziaria che ha investito le destre siciliane, infatti non bastano!

Cuffaro era uno dei leader più importanti del centrodestra che governa la Sicilia e ha agito sempre nell’ambito di un sistema di costruzione e controllo del potere strutturalmente marcio, che comprende l’intera maggioranza di un governo in cui tutti i partiti di riferimento sono stati coinvolti in gravi inchieste giudiziarie.

Una crisi etica e morale senza precedenti che è aggravata dal crollo sociale ed economico che, nel frattempo, vive la Sicilia.

Per questo, per difendere la democrazia e combattere corruzione, connivenza e malgoverno, tutta la giunta Schifani si deve dimettere e le siciliane e i siciliani devono essere messi nelle condizioni di poter voltare pagina andando votare e scegliendo un governo dell’isola libero dalle richieste di arresto e dagli scandali giudiziari.

La crisi in cui è sprofondata la Sicilia è troppo grave, serve un cambiamento radicale ora!

Martedì il campo progressista unito sarà in piazza a chiedere con forza le dimissioni di un governo regionale senza più alcuna credibilità, senza più alcuna reale legittimazione.

Pierpaolo Montalto Segretario Regionale Sinistra Italiana -AVS

Fabio Giambrone coportavoce Europa Verde Sicilia -AVS

Alessandra Minniti coportavoce Europa Verde Sicilia -AVS

