“Sinergie d’Autore” è l’invito a scoprire una visione d’avanguardia dove la cucina d’autore e quella dei lievitati si fondono per riscrivere le regole della gastronomia contemporanea

Acireale (CT) – Un racconto libero, privo di dogmi, che parte dalle radici profonde della Sicilia per aprirsi al mondo. Nasce “Sinergie d’Autore”, un’iniziativa che unisce due realtà del cuore barocco acese in un inedito incontro di anime gastronomiche. Da una parte il ristorante Alloro, recentemente insignito dell’ingresso nella Guida Michelin 2026; dall’altra l’esperienza di Magatama, che integra nel percorso la propria proposta dedicata ai lievitati e al sushi.

Il format si sviluppa come una contaminazione vissuta e rielaborata con coerenza, dove l’identità territoriale gastronomica non è un limite, ma il trampolino di lancio per esplorazioni internazionali. L’obiettivo è offrire un’esperienza sensoriale che superi i perimetri del piatto, dimostrando come due percorsi differenti possano convergere in un’unica visione contemporanea del gusto.

Due saranno le tappe e due le location durante le quali le brigate si mescoleranno, scambiandosi tecniche e visioni attraverso due Menu inediti:

Domenica 12 Gennaio ore 20:30 – Alloro accoglie Magatama. La cucina di Salvo Sardo, chef di Alloro, improntata sulla precisione tecnica e sulla purezza del gusto, si aprirà in questa occasione a nuovi orizzonti integrando ingredienti e ispirazioni inedite. La materia prima locale e i piatti dalla creativa contaminazione, verranno rielaborati in armonia con l’universo dei lievitati di Giuseppe Pavone e il sushi di Magatama. La serata diventerà così un palcoscenico dove la solidità del fine dining si combinerà con il dinamismo di una ricerca che non conosce confini.

Domenica 26 Gennaio ore 20:30 – Magatama ospita Alloro. Il secondo atto si sposterà negli spazi di Magatama. Al centro della scena la filosofia di Giuseppe Pavone: i suoi lievitati sono il risultato di una tecnica rigorosa, dove l’idratazione e la gestione dei tempi di maturazione creano basi moderne, leggere dal carattere unico. Dalla croccantezza del tegamino alla sperimentazione della pizza contemporanea, fino ad arrivare al sushi firmato Magatama: un dialogo tra tradizione e innovazione, dove la struttura dei lievitati diventa il supporto ideale per la profondità dei sapori firmati dallo chef Salvo Sardo del ristorante Alloro.

Ad accompagnare questa narrazione saranno le etichette di aziende vitivinicole siciliane, selezionate per la loro capacità di interpretare il territorio con lo stesso spirito innovativo dei due protagonisti, garantendo un equilibrio armonico tra il calice e le portate.

Info e prenotazioni:

Alloro

Via Lancaster, 28, Acireale CT

Tel. 348 651 0208

Magatama

P.za Duomo, 16, Acireale CT

Tel. 095 816 0148





Luogo: Acireale, Piazza Duomo , 16

