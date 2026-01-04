In data 06 Gennaio 2026 in occasione dell’Epifania, il gruppo Passione…auto e moto d’epoca Palermo e il gruppo Passione Fiat 500 & 126 Palermo organizzano una Santa Messa con l’arrivo dei 3 Re Magi alle ore 10 presso la Parrocchia Santa Chiara D’Assisi in Via G. Crispi di Palermo seguita da un rinfresco nell’ atrio della Parrocchia per tutti grandi e piccini a base di caramelle, panettone e pandoro… successivamente i mezzi faranno una breve passeggiata per le vie della città con i mezzi d’epoca.

Luogo: Parrocchia Santa Chiara D’Assisi , Via G. Crispi, 7, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 09:00

