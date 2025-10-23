Avendo appreso del vile gesto subito dall’Assessore del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. Una bomba carta è stata gettata nella serata i ieri sotto la casa dell’Assessore, ciò a seguito di un recente sgombero di una unità abitativa a Borgo Nuovo, occupata illegalmente.

“Non posso che esprimere la mia massima solidarietà all’Assessore Ferrandelli per il vile gesto subito, a prescindere dall’appartenenza politica, Confintesa sarà sempre al fianco di chi promuove la legalità, specialmente in una realtà complessa e difficile come la città di Palermo” così dichiara il Dr. Domenico Amato, Segretario Confederale Confintesa Palermo.

Luogo: Organizzazione Sindacale Confederale Confintesa Palermo, Via Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.