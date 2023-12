Li abbiamo disegnati, immaginati, sognati, reclamati e oggi finalmente vengono piantati. Saranno la metà del numero sperato, ancora una volta non avremo un viale alberato (magari in futuro) ma una strada con degli alberi. Ma è già tanto per una città asfittica come la nostra vedere un pò di natura in mezzo a questo mare di cemento.

Carlo Gradenigo, presidente di Lealtà e Condivisione

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.