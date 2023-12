Auguri di Natale in musica nella splendida cornice della Badia di S. Agata quest’anno per FEDERMANAGER SICILIA ORIENTALE, che ha incontrato i suoi manager nel cuore del centro storico catanese per parlare di trasformazione e ricambio generazionale.

Istituiti i premi per il socio più anziano, assegnato a Girolamo Partescano, e alla più giovane, Martina Rosa Castelli, consegnati dalla Presidente del Consiglio Direttivo, Marian Conigliaro, e dal Vicepresidente, Marco Di Bella.

Premio speciale anche al socio più attivo e impegnato nel corso degli anni per la crescita dell’associazione, assegnato ad Annibale Giordani.

L’incontro è stato allietato dal suggestivo concerto natalizio del Coro “Tablarmonica Ensemble”, diretto dal M° Giuliana Sanfilippo, che ha entusiasmato il numeroso pubblico presente eseguendo un repertorio tra classico, pop, gospel e rock, supportato da una band strumentale. “E’ stato per noi un momento molto emozionante – ha commentato la Presidente Conigliaro – e siamo felici di aver offerto in occasione delle feste natalizie un eccezionale evento musicale, non soltanto ai nostri soci ma a tutta la città, in un luogo straordinario in quanto legato al culto di Sant’Agata”.

Luogo: Badia di Sant’Agata

