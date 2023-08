“Evidenziamo, come precisa la UIL Scuola, che sono stati aumentati gli importi senza però ampliare le risorse disponibili. Pertanto, se da un lato è stata aumentata la retribuzione oraria, dall’altro è possibile che possano essere retribuiti meno docenti.”

Ecco la beffa!

Chi lavora – oltre l’obbligo contrattuale – per la sua comunità scolastica sarà penalizzato e continuerà a ricevere un umiliante riconoscimento economico in contrattazioni di istituto che diverranno sempre più INIQUE.

È evidente che a fronte della riconosciuta complessità di una scuola, la retribuzione per chi accetta l’incarico aggiuntivo rischia di subire ulteriori inaccettabili tagli in sede di contrattazione di istituto. Ciò viola palesemente la professionalità di migliaia di donne e uomini che piuttosto meriterebbero un congruo riconoscimento sia per la quantità di ore dedicate alla loro comunità scolastica che per la qualità del lavoro espletato nelle diverse modalità.

Ecco allora la sconcertante prospettiva per tutti quei docenti che accetteranno il lavoro aggiuntivo per il funzionamento organizzativo e didattico fuori dagli ambienti di apprendimento!

In quale altro settore della pubblica amministrazione si rileva un tale ingiusto e umiliante trattamento economico?

In quale altro comparto della Funzione pubblica il lavoro di alto profilo organizzativo è SOTTOPAGATO al pari forse di un lavoro in nero?

A settembre occorre una mobilitazione di tutti i collaboratori dei dirigenti scolastici e di TUTTE le figure di sistema.

Siamo oltre 100000 docenti interessati!!

Per ANCODIS

Prof. Rosolino Cicero

L’ANCoDiS sostiene il riconoscimento giuridico e contrattuale dei Collaboratori dei DS e figure di sistema che lavorano nelle autonome Istituzioni scolastiche: i collaboratori del ds individuati ai sensi del comma 5 art. 25 del D. Lgs 165/2001, i responsabili di plesso che consentono alle sedi distaccate di funzionare, le funzioni strumentali individuate ai sensi dell’art.33 del CCNL scuola 2006/2009, i Coordinatori didattici, i coordinatori di dipartimento, gli animatori digitali, i docenti tutor per i neoimmessi, i tutor per l’orientamento ai sensi del Decreto MIM 63 del 5/4/2023, i docenti orientatori ai sensi del Decreto MIM 63 del 5/4/2023, i referenti di sistema (Inclusione, Covid19, PON, ERASMUS, PCTO, Privacy, Intercultura, Bullismo e cyberbullismo, INVALSI, Istruzione parentale, Istruzione ospedaliera, Istruzione carceraria, mobility manager).

