Antonio Veneziano grande poeta siciliano del cinquecento celebrato da Al-Cantàra con un convegno ed uno spettacolo teatrale musicale in scena il 23 ed il 25 gennaio.

Un doppio evento culturale e benefico, nel solco del legame imprescindibile di Al-Cantàra Winery con l’arte, la prosa e la poesia, compagne di viaggio della premiata produzione vinicola delle cantine di Pucci Giuffrida.

Primo step al Palazzo della Cultura di Catania il 23 gennaio alle 17,30 per l’interessante Convegno “Antonio Veneziano Poeta” un grande siciliano del Cinquecento che ha dato lustro alla poesia. Antonio Veneziano (1543-1593), fu uno degli “artisti maledetti” di quell’epoca. Giovane di brillante intelligenza, dalla natìa Monreale già da studente viaggiò da Palermo a Messina, fino a Roma presso i Gesuiti. Coltissimo ma inquieto, ebbe una vita avventurosa e scapestrata che lo portò persino ad essere rapito dai pirati durante un viaggio verso la Spagna, condividendo la prigionia ad Algeri con Miguel Cervantes futuro autore del romanzo più famoso al mondo, il Don Chisciotte.

L’amicizia nata tra i due induce i più a ritenere che proprio il “personaggio” Veneziano fu di ispirazione al Cervantes per tracciare la personalità del cavaliere errante dalla triste figura, protagonista del Don Chisciotte. Ne parleranno insieme al dott. Pucci Giuffrida patron di Al-Cantàra che ha anche dedicato un’etichetta da collezione al grande poeta, il filologo prof. Gianni Garrera, il prof. Francesco Carapezza dell’Università di Palermo ed il Dott. Gianluca Vecchio ricercatore indipendente, moderati dall’avv. e giornalista Paolo Li Rosi Direttore Ed. di Culture & Terroir.

Secondo appuntamento il 25 Gennaio alle 18,00 da Zò Centro Culture Contemporanee con lo spettacolo “Raju di Bellicza” L’ultimo volo di Antonio Veneziano. Lo spettacolo presenta un viaggio nelle suggestioni sonore del mediterraneo e della Sicilia attraverso le musiche composte da Carmen Failla interpretate dalle Broken Consorts. I testi, opera di Francesco Randazzo sulla vita, le vicissitudini e la poesia del grande poeta siciliano del cinquecento Antonio Veneziano saranno interpretati da Alessandro Idonea.

Raju di Bellicza è anche un pregiato Etna Bianco Doc da uve Carricante dal lungo affinamento, con un etichetta pregiata da collezione realizzata e acquerellata a mano dall’artista Annachiara Di Pietro per Al-Cantàra e numerata in poche centinaia di esemplari.

I poeti maledetti emanano una fascinazione che passa attraverso le loro opere ma anche e forse soprattutto attraverso le loro vite, tormentate, combattute, destabilizzanti nel loro e nel nostro tempo.

Lo spettacolo del 25 gennaio, “Raju di Bełłicza”, è un melologo che attraverso la voce di Veneziano stesso, racconta la sua vita e le sue contraddizioni. Gli spettatori viaggeranno, guidati dalle musiche affascinanti e ammaliatrici di Carmen Failla, tra le inquiete avventure del poeta e le risonanze di lingue, suoni, melodie e canti del bacino del Mediterraneo, che esaltano la ricchezza sonora di un crogiuolo espressivo che è l’anima del poeta, della Sicilia e del mondo, arrivando fino a noi come un’eco che dal passato giunge fino al nostro presente, con disarmante attualità.

“Un omaggio dovuto ad un grande siciliano travolto dall’oblio della storia, un dono al nostro ancora tormentato presente. Con un raggio finale di bellezza e di malinconia che si scioglie in eterno respiro dell’anima. Per noi che siamo in questo mondo e dalla poesia e dalla musica traiamo sollievo e conforto, anelito alla meraviglia contrastata della vita, sospiro liberatorio, fugace ma profondissimo”, dichiara l’autore F. Randazzo.

Parte del ricavato dello spettacolo il cui costo è di 20 euro https://link.dice.fm/e2fe97eb0dca

sarà devoluto in beneficenza all’ass. Med.Action Bambini con Elias Odv, autrice di missioni mediche ed operatorie a sostegno dei bambini affetti da malattie cardiache. A fine convegno, nonché al termine dello spettacolo “Raju di Bellicza”, seguirà la degustazione dei “vini poetici” di Al-Cantàra.

Luogo: Catania, piazzale Chinnici , 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.