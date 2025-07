Il Teatro del Fuoco offre una straordinaria opportunità di formazione per tutti gli appassionati di arti performative, movimento e tecniche di manipolazione scenica con il fuoco il 17, 18 e 19 agosto a Palermo con il Workshop di danza con il fuoco con gli attrezzi: pois, bolas e contact staff, condotto da Bartek un artista polacco professionista del Teatro del Fuoco.

Un’occasione unica per scoprire l’arte con il fuoco, approfondire la manipolazione di oggetti e sperimentare l’equilibrio, il ritmo e la concentrazione, guidati da un performer di livello internazionale. Il laboratorio è aperto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla danza con il fuoco, dai principianti ai professionisti. Le tecniche e gli oggetti vengono personalizzati in base all’età e al livello di ciascun partecipante. La partecipazione prevede un contributo.





Durante il percorso si affronteranno: Giocoleria di base, Manipolazione dinamica, Tecniche di rotazione e spinning, Equilibrio e postura, Approccio creativo con strumenti classici e non convenzionali (ventagli, rope-dart, coppe, spade, ecc.) con palline morbide, con pois/bolas, con bastoni, con staff, dragonstaff. Un training che stimola coordinazione, concentrazione, gestione dello spazio e creatività, in un contesto dinamico, sicuro e divertente, per: Apprendere i fondamenti della giocoleria e manipolazione scenica del fuoco, Sviluppare capacità motorie, equilibrio e ritmo, Approcciarsi all’uso del fuoco in modo consapevole, Lavorare in gruppo, condividere linguaggi performativi e costruire fiducia.

Date: 17 – 18 – 19 agosto (chiusura iscrizioni il 6 agosto). Luogo: Palermo (sede comunicata agli iscritti). Livello: Base – Intermedio. Iscrizioni disponibili in sede Elementi Creativi il martedì pomeriggio tra le ore 16.00 e le 18.00. Chiamando al 329 6506641 (martedì ore 16-18) o scrivendo a info@teatrodelfuoco.com. Partecipazione: a pagamento. Cosa portare: abbigliamento comodo, acqua, strumenti personali. Tre giorni per entrare nel mondo del Teatro del Fuoco, tra ritmo, magia e tecnica. Un viaggio tra terra, corpo e fiamme. Iscriviti e lasciati ispirare.





Dall’11 al 19 agosto un’altra opportunità di formazione proposta dal Teatro del Fuoco sarà un Laboratorio di mimo e teatro fisico – gratuito “Il corpo che parla”, con Tomasz e Agnieszka, artisti internazionali del Teatro del Fuoco. Aperto a tutti: principianti, performer, danzatori, attori, curiosi del corpo in scena. Un laboratorio espressivo che trasforma il gesto in linguaggio. Attraverso esercizi di ascolto, movimento e improvvisazione, i partecipanti esploreranno il potenziale narrativo del corpo, senza l’uso della parola. Cosa imparerai? Teatro fisico, Mimo contemporaneo e pantomima classica, Body art, recitazione, oggetti di scena, Lavoro individuale e di gruppo.





Date: dall’11 al 13 agosto (turno A), dal 14 al 16 agosto (turno B), dal 17 al 19 agosto (turno C). Luogo: Palermo (sede Elementi Creativi del Teatro del Fuoco, via T. Natale 78e – angolo via del Pesco). Livello: Base (aperto a tutti). Iscrizioni disponibili in sede Elementi Creativi il martedì pomeriggio tra le ore 16.00 e le 18.00. Partecipazione: gratuita. Cosa portare: abbigliamento comodo, acqua, strumenti personali.





Il 21 agosto alle ore 21.30 l’appuntamento con il Teatro del Fuoco a Palermo continua allo Stand Florio (via Messina Marine, 40) con lo show “Be Like the Wind” – Essere come il vento, un viaggio visionario tra fuoco, danza, mimo, luce e acrobazie, che rende omaggio all’audacia e alla creatività dei Florio, protagonisti del risveglio culturale ed imprenditoriale della Sicilia. Uno spettacolo che promette di emozionare, ispirare e lasciare il segno.

Il Teatro del Fuoco ideato e diretto da Amelia Bucalo Triglia, è stato premiato due volte dalla Presidenza della Repubblica Italiana per il suo valore culturale e innovativo. Selezionato da Forbes USA tra i 12 eventi al mondo per cui vale la pena viaggiare, è considerato un modello di marketing culturale e spettacolo di alta qualità, in grado di unire turismo, arte e territorio.

Il biglietto per lo spettacolo “Be Like the Wind” del 21 agosto ha un costo di 20 euro.

Luogo: Elementi Creativi, Via Tommaso Natale – angolo via del Pesco, 78e, PALERMO, PALERMO, SICILIA

