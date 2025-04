Nei locali del Palazzo Moncada Galleria Civica d’Arte di Caltanissetta, giorno 02 maggio 2025 alle ore 18,00, si inaugurerà la mostra personale dell’Artista GIKO.

Il lavoro di un Artista è legato a fatti o esperienze. Tutto ciò con cui viene in contatto rappresenta una possibile visione per una successiva rappresentazione, manifestazione dell’intelletto artistico comunque rappresentato.

Le opere in visione sono dedicate alla rappresentazione di un primo modello. Un qualcosa di facilmente accessibile e di primitivo affinchè la sua presenza sia universalmente riconoscibile.

Ricerca come un’archeologa, un esemplare origine di una memoria collettiva al quale fare riferimento.

L’artista sceglie come soggetto/oggetto, il vaso di terracotta, contenitore , visione di un oggetto noto di uso comune dai tempi dei tempi, archetipo testimonianza della civiltà umana, che modifica concettualmente nella molteplicità delle tele, attualizzandolo all’oggi.-

Questi vasi non sono presentati come semplici oggetti, ma come contenitori di una energia imprigionata al loro interno. Molte oper utilizzano principalmente il bianco ed il nero per rappresentare questi contenitori di energia. Il contrasto di questi due colori crea dinamismo all’interno della rappresentazione del vaso e con l’uso sapiente del bianco e del nero attraverso giochi di luce ed ombra o campiture nette, contribuendo a creare una sensazione di tridimensionalità dando importanza visiva al soggetto. Ma anche altri elementi cromatici intervengono nelle opere. L’introduzoine del rosso pompeiano in sostituzione ora del bianco ora del nero, aggiunge un nuovo livello di significato e plasticità alle opere, genera un impatto visivo più forte e dinamico.

Le opere hanno un carattere espressivo ed impressivo, diversità nella pluralità, che si esprimono attraverso il simbolo che assume diversi sviluppi concettuali in virtù della nostra esperienza individuale che lo inserisce in un contesto unico e personale che appartiene alla coscienza condivisa.

Con una tecnica che associa acrilici e vernici, l’Artista ottiene risultati dal forte coinvolgimento visivo ed emotivo, in una realtà prima ed ultima di ogni cosa.





Luogo: Galleria Civica “Palazzo Moncada” – Caltanissetta, Largo Barile , sn, CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

