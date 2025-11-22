Palermo si prepara ad accogliere un nuovo spazio che promette di conquistare i palati e il cuore dei visitatori: il 28 novembre inaugura Maison Bocum – Suites and Bakery, nuovo progetto del gruppo Virga&Milano, già noto in città per ristoranti di successo come Gagini, Aja Mola e Buatta, quest’ultimo con sede anche a Torino. Nel cuore della Vucciria, il format unisce ospitalità e arte bianca in un’unica esperienza.

Il piano superiore, infatti, ospita tre suite di lusso nelle quali il fascino della tradizione siciliana e il design contemporaneo dialogano tra materiali ricercati, arredi su misura e opere d’arte. Dotate di ogni comfort, le suite offrono un punto di partenza ideale per esplorare il centro storico di Palermo.

Al piano terra, la bakery guidata da Francesco Mango propone pane, lievitati, focacce, dolci e, per le feste, panettoni artigianali. Una proposta golosa che prende ispirazione dalle boulangerie francesi, ma reinterpretandole con ingredienti siciliani e stagionali. Il laboratorio a vista valorizza il lavoro sulle farine siciliane e sulla qualità della materia prima.

Francesco Mango, classe 1993, dopo esperienze formative tra ristoranti, panifici e professionisti di settore, quali Davide Longoni e Massimiliano Prete, guida dall’ottobre 2024 il comparto panificazione del gruppo, sviluppando una personale idea di pane basata su miscele di farine e sapori netti.

La bakery, aperta dalle 9 alle 18 (chiusa il lunedì), sarà gestita da Tiziana Tramuto. Caffetteria, brioche e granita, pane caldo con marmellate, focacce farcite, torte salate e pizza in teglia compongono una proposta semplice e di qualità anche veg oriented.

Maison Bocum porta nel mercato della Vucciria un nuovo punto di riferimento per chi cerca comfort, gusto e convivialità, portando la qualità e l’esperienza consolidata del gruppo Virga&Milano in un luogo dall’atmosfera elegante e contemporanea.

Suite: via Tintori, 32 – 091 331787

Bakery: via Cassari, 2-4 – 091 332009 – maisonbocum@virgaemilano.it

