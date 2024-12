“Ieri è stata incardinata la manovra di bilancio. Il Pd ha proposto diverse iniziative per migliorare una manovra che si mostra deludente e che non affronta quelli che sono i problemi della Sicilia. Mi riferisco in particolare alla questione abitativa, che in modo drammatico e ingiustificabile il governo Meloni ha deciso di dimenticare. Mi auspico che Schifani intervenga in difesa dei cittadini più vulnerabili”. Lo ha detto questa mattina il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, in merito ai tagli degli stanziamenti per i contributi agli affitti del governo nazionale.

“Molti comuni e regioni d’Italia hanno deciso di sostituirsi alla grave carenza di sensibilità amministrativa manifestata dal governo centrale – continua -. Purtroppo, in i comuni siciliani non sono in grado di supportare economicamente un’azione del genere perché già in sofferenza di risorse”. Giambona conclude spiegando che “bisogna sollecitare il governo regionale con uno dei nostri emendamenti riguardo ad una questione così fondamentale. Bisogna garantire una misura che argini la colpevole mancanza di attenzione, coesione e inclusione che il governo Meloni ha deciso di far pesare sulle spalle dei cittadini più deboli”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.