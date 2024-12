Fie Energy Nuovo Modello Di Centrale Elettrica Tecnologica sarà anche un distributore di servizio di auto elettriche gestiti da un software l’energia elettrica gestita dalla tecnologia. Fie Energy l’energia elettrica di 0,0 di Emmissioni di inquinamento

Salvatore Lipomi: Fie Energy il nuovo modello di centrale eletrica tecnologica progettata da Salvatore Li Pomi star di successo mondiale





La tecnologia oggi è molto più veloce e avanzata è questo nuovo modello di centrale elettrica tecnologica potrebbe garantire nel mondo più energia pulita rinnovabile. Nel mondo attualmente serve energia elettrica quindi potrebbe essere una nuova iniziativa .





Questo e un nuovo progetto di Salvatore Lipomi si chiama Fie Energia. Si tratta di un nuovo modello di centrale elettrica tecnologica, il prototipo cartaceo e formato da una turbina su un binario che oscilla nel lato 1 a lato 2. A lavorare sarà di più la tecnologia . Questo nuovo modello di centrale elettrica tecnologica non è inquinante a l’atmosfera si tratta di energia pulita rinnovabile . Salvatore Li Pomi comunica che questo progetto ci sto lavorando sodo spero che in meno di 2 anni riesco a completare per presentare un nuovo modello di centrale elettrica tecnologica.

Per la prima volta in Sicilia abbiamo una star di succeso mondiale.

Luogo: Sicila, Via Lecce , 37, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.