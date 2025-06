Mario Giambona Tutti i blog

“Non si può continuare a chiudere gli occhi davanti a un’immagine che mortifica Palermo e i poveri cavalli costretti a trainare carrozze in pieno centro storico tra smog, traffico e temperature estreme. Una pratica anacronistica che molte città italiane hanno da tempo superato, ma che a Palermo continua a causare sofferenze indicibili e, troppo spesso, la morte degli animali coinvolti. Occorre rispetto delle regole”. Lo ha detto Mario Giambona, vicecapogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Nelle scorse ore – continua – ho presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere al Governo se stia monitorando le condizioni di questi cavalli, e se siano previste verifiche sistematiche sul rispetto dell’Ordinanza sindacale n. 81 del 6 giugno 2025 – spiega -. Ordinanza che impone lo stop alle carrozze durante le ore più calde e prevede pause obbligatorie, ma che da sola non basta”.

Il deputato dem poi aggiunge che quella delle carrozze a trazione animale in centro città “è un’attività ormai anacronistica, che ha sollevato negli anni proteste e mobilitazioni civiche in tutta Italia. La Camera dei Deputati, già nell’agosto 2022, aveva approvato un ordine del giorno che chiedeva il divieto dell’uso di animali per il traino turistico. Tuttavia, l’emendamento per introdurre questa misura nel Codice della Strada non ha avuto seguito nel 2024”.

Giambona aggiunge poi che “l’obiettivo principale dell’interrogazione presentata è quello di avviare, con urgenza, un confronto tra Governo, Prefettura e Comune di Palermo per garantire controlli rigidi nel breve termine, ma soprattutto per pianificare un percorso che porti all’abbandono definitivo di questo tipo di attività” e conclude con l’auspicio che “Palermo guardi avanti, nel rispetto della dignità animale e dell’immagine di una città che vuole essere moderna, civile e sostenibile”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.