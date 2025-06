Roberto MARRONE Tutti i blog

Nasce Mazara del Pesce 2025, la prima edizione di un evento che celebra l’anima marittima della città e il suo legame millenario con il mare, la sua gente, il suo pesce.

Per tre giorni, dal 27 al 29 giugno 2025 il centro storico di Mazara del Vallo si trasformerà in un grande villaggio del gusto e della cultura marinara, con degustazioni di pesce freschissimo, show cooking, musica dal vivo, spettacoli di danza, eventi sportivi e tante attività per tutte le età.

Non è solo una festa: è un omaggio a una città che ha fatto della pesca la sua storia e la sua identità.

Mazara del Vallo, infatti, grazie a questo progetto, mira a consolidare il proprio ruolo di meta privilegiata per chi ama il buon pesce e la cultura del mare. La città si propone oggi come modello di sviluppo turistico, sostenibile e inclusivo, capace di coniugare passato e futuro.

“Mazara del Pesce”, organizzato dalla Briho s.r.l. nelle persone di Ettore Briuccia e Fabrizio Hopps, nasce con l’intento di diventare un appuntamento annuale, per promuovere attivamente la qualità straordinaria del pesce locale, noto in tutto il mondo per le sue caratteristiche organolettiche, la freschezza e il sapore unico, frutto della purezza del Mar Mediterraneo che solo gli abili pescatori di Mazara sanno cogliere, raccontare, ed esportare nelle tavole di tutto il mondo.

Un’équipe dedicata, composta da abili professionisti locali, lavora da mesi con passione e visione affinché Mazara del Vallo torni a occupare il posto che le spetta: quello di centro nevralgico della Sicilia occidentale e autentica capitale del Mediterraneo. L’evento si prepara ad accogliere visitatori da tutta la Sicilia e oltre, offrendo loro un’esperienza che unisce sapori, storia e identità.

Il programma già in fase di ultimazione sarà reso noto nelle prossime ore.

