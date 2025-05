La Fidapa Floridia, presieduta da Maria Burgio, parteciperà alla festa dell’Ascensione tramite il progetto “Fiorire di storia: celebrazione dell’identità floridiana”. «Un’iniziativa ambiziosa – precisa Maria Burgio – che si propone di onorare l’Ascensione e l’identità culturale di Floridia con un evento triplice: una mostra fotografica, la presentazione del libro “Donne di valore a Floridia” e un corteo storico.

Sarà inaugurata domani, domenica 25 maggio alle 18, nella sede del circolo “Benedetto Croce”, la mostra fotografica intitolata “Di madre architettura e dei figli palazzi”, realizzata in collaborazione con il Circolo Benedetto Croce, presieduto da Mariannella Mangiafico e curata dallo storico Marco Spada. L’iniziativa è il risultato del lavoro appassionato della fotografa professionista Floriana Bianca, che ha saputo mettere in risalto le peculiarità della storia urbana della città. La mostra offre così un affascinante percorso visivo che celebra l’architettura storica di Floridia, rivelando la memoria materiale custodita nelle sue facciate più antiche. Le fotografie esposte ritraggono palazzi che, come autentici “figli” di una madre architettura, raccontano storie di resistenza e bellezza, attraverso immagini ricche di luce, dettagli e profondità narrativa. Floriana Bianca afferma: «Con questo progetto ho voluto restituire dignità e centralità a un patrimonio architettonico che ci osserva quotidianamente, ma che spesso viene ignorato. Le facciate degli edifici sono come volti di pietra, che meritano di essere ascoltati, specialmente dopo che le ristrutturazioni degli ultimi sessant’anni hanno tentato di cancellarle dalla memoria collettiva». Il curatore Marco Spada aggiunge: «Le immagini di Floriana si inseriscono in una riflessione più ampia sul legame tra il tempo urbano e l’identità storica, offrendo spunti di riflessione sul valore della memoria architettonica nei piccoli centri siciliani. La parola “centro” ci guida verso una dimensione spazio-temporale che affonda le proprie radici nella colonizzazione greca e nel periodo romano, passando attraverso le influenze culturali che hanno caratterizzato la nostra storia. Inoltre, Floridia vanta una bellezza intrinseca, simile a quella di Sibiu, in Romania, dove le case sembrano osservare con i loro “occhi sui tetti”. Qui, invece, si percepisce l’elegante presenza degli “ucchiuzzi niuri” di Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia, dimostrando come storia e architettura rinnovino il loro legame attraverso questa straordinaria mostra».

La presentazione del libro “Donne di valore a Floridia” si terrà invece il 27 maggio alle 18, nell’aula consiliare di Floridia, con il patrocinio del Comune. Questo volume rappresenta l’atto conclusivo di una serie di conferenze dedicate alle straordinarie donne della nostra comunità, che con determinazione e coraggio hanno scritto pagine significative nella storia della nostra città. Il progetto “Donne di valore a Floridia” è il risultato della visione e della passione di Lucia Carbonaro, responsabile della commissione Progetti. La sua instancabile dedizione ha permesso di far emergere le storie di donne che si sono distinte nei settori culturali, sociali e artistici, abbattendo pregiudizi e contribuendo a trasformare Floridia in una cittadina vibrante di cultura e innovazione. Il libro è dedicato a tutte le donne che, con il loro straordinario contributo, hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. «Attraverso queste pagine – spiega Maria Burgio – ci proponiamo di mantenere viva la loro memoria e di stimolare un dialogo continuo sul loro apporto, affinché la loro eredità continui a ispirare le future generazioni». La presentazione del libro sarà arricchita dagli interventi del semiologo Salvo Sequenzia e della presidente della Fidapa, Maria Burgio, che condivideranno riflessioni e approfondimenti sul valore delle donne nella nostra società.

Infine, il 31 maggio, alle 17:30, la sezione Fidapa di Floridia, sotto la guida della presidente Maria Burgio e della responsabile delle commissioni Progetti, Lucia Carbonaro, sfilando lungo il corso Vittorio Emanuele, darà vita a un suggestivo corteo storico che celebrerà le radici nobili della città. Il corteo presenterà quattro stemmi nobiliari che hanno segnato la storia locale: Bonanno, Grifeo, Migliaccio e Borbone. I nomi illustri dei proprietari del Casale di Floridia, da Lucio Bonanno Colonna e Flavia Bonaiuto fino alla Duchessa Lucia Migliaccio, saranno i protagonisti di questa celebrazione di un ricco patrimonio culturale. Non mancheranno riferimenti alla storica cultura del cavallo, con radici profonde risalenti al 1461, che arricchiranno ulteriormente l’atmosfera storica dell’evento. Tra i momenti salienti, la carrozza regale con Re Ferdinando I di Borbone e Lucia Migliaccio, simbolo dell’unione tra nobiltà e tradizione. In un’ottica di partecipazione, prenderanno parte anche gli ospiti della Cooperativa sociale Arcobaleno di Floridia, sottolineando il potere di inclusione di questo evento. «La loro presenza – conclude Maria Burgio – arricchirà ulteriormente il corteo, rendendolo un simbolo di unità e coesione sociale».

