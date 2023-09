Un tuffo nella tradizione, un salto nel passato: torna con grandi ambizioni uno dei giochi un tempo più amati e purtroppo dimenticati dalle nuove generazioni, grazie alla 1ª Gara Amatoriale del “Carriolo a Pallini” che si terrà domenica 1 ottobre 2023, con inizio alle ore 9, in via Pertini, a Dagala del Re, frazione del comune di Santa Venerina. A organizzarla l’ASD Regis Dagala, società affiliata ASI, in collaborazione con altre associazioni locali. Una giornata aperta a tutti, grazie alla possibilità di iscriversi nelle diverse categorie. Uomo e donna: Carriolo tradizionale, Carriolo elaborato, Trike, Protokar, Carriolo Biposto. Junior (da 1 a 12 anni per tutte le categorie).

Quello del Carriolo a Pallini era il passatempo più amato dai ragazzini di un tempo, quando non c’erano videogiochi e stanze piene di giocattoli figli del consumismo. Ma anche molto di più, era il frutto di una ricerca certosina: tavole, bulloni, vari perni e qualche attrezzo utile che facesse da sterzo. E i ragazzi si cimentavano a costruire il loro bolide, prima di sfrecciare per le strade cittadine. Oggi, grazie a questa iniziativa si vuole tornare a vivere quelle emozioni, fatte di giochi semplici, auto prodotti con pochi soldi.

“Siamo entusiasti di questa iniziativa – dice Angelo Musmeci, presidente provinciale ASI Catania -. In molti ricordano, soprattutto nei piccoli centri o nei quartieri rionali, le corse con il Carriolo a pallini, ma parliamo di chi ha spento già da tanto le 50 candeline. I giovani non hanno idea di cosa si tratti, ma già in tantissimi, per fortuna, si sono iscritti, spinti dalla curiosità e dalla voglia di divertirsi all’aria aperta. Quindi attendiamo con ansia di conoscere i numeri che registrerà la giornata. Intanto le pre iscrizioni segnate finora anticipano una probabile grande partecipazione di curiosi e appassionati, per cui già si prevede una adesione massiccia in termini di iscritti”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.