“Apprezziamo gli sforzi e le politiche del governo in favore di famiglie e imprese ma dobbiamo dire in tutta onestà che non sono sufficienti e che ci aspettiamo di più. Sempre meno equo il rapporto delle piccole e medie imprese nei confronti delle banche che non sostengono la sana economia e la buona imprenditoria. L’aumento del costo del denaro – per effetto dell’aumento dei tassi pari ad un quarto di punto percentuale – sta creando grandissime difficoltà a imprese e nuclei familiari stretti in una morsa micidiale. L’impatto di politiche monetarie più restrittive di fatto si traduce in un rallentamento degli investimenti e dei consumi. Le spinte inflazionistiche erodono il potere d’acquisto e rischiano di compromettere la ripresa economica e sociale del Paese. Noi Moderati conferma il suo ruolo di sostegno alle piccole e medie imprese in una congiuntura molto delicata”. Cosi l’on Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati, nella controreplica alla risposta del ministro dell’Economia Giorgetti alla interrogazione presentata durante il question time alla Camera dei Deputati

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.