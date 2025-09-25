Attivi ad Acireale due sportelli, completamente gratuiti, nell’ambito del progetto Luoghi per Crescere, rivolti ad alunni, famiglie e personale scolastico delle scuole superiori di primo e secondo grado, all’interno del Distretto socio-sanitario 14. Gli sportelli, gestiti da professionisti di riferimento del settore, abbracciano più ambiti. Nello specifico sono operativi: lo Sportello di Creazione di impresa e lo Sportello di Cittadinanza Attiva, attivi nei locali del Living Lab di Via San Giovanni Nepomuceno 8, nell’ambito del progetto Luoghi per crescere, finanziato con risorse del PNRR.





Il progetto conta una rete di partner d’eccellenza che, oltre al GAL Terre di Aci, al Comune di Acireale e a Spazio 47 come capofila, coinvolge Euroconsulenza, Fondazione Steve Jobs e Palestra per la mente, e mira a generare un significativo impatto educativo nella comunità locale. Per questo motivo, coinvolge attivamente i giovani tra gli 11 e i 17 anni in percorsi formativi per il potenziamento delle competenze digitali, scientifiche e tecnologiche, a cui si sommano le soft skills necessarie per un ingresso proficuo nel mondo del lavoro.





Gli sportelli, attivi gratuitamente, mirano a fornire rispettivamente orientamento per la creazione di nuovi percorsi lavorativi e imprese giovanili e femminili e informazioni sulle azioni e le opportunità di cittadinanza attiva. Si riferiscono prioritariamente agli alunni e alle famiglie, ma anche a quanti volessero informazioni per la creazione di impresa. Resteranno aperti un pomeriggio a settimana, il venerdì dalle 15 alle 18, fino a dicembre 2025. Per informazioni 095-895386.

Luogo: Living Lab di Acireale, Via San Giovanni Nepomuceno, 8, ACIREALE, CATANIA, SICILIA

