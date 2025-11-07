Dopo le prime quattro tappe di Autunno in Cantina, il progetto promosso dall’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO) si conferma un grande successo di pubblico e partecipazione.

Il festival, partito lo scorso 25 ottobre, ha già conquistato centinaia di visitatori tra Trecastagni, Oliveri, Marsala e Piazza Armerina, trasformando le cantine siciliane in teatri di emozioni dove vino, arte e cultura si fondono in un’unica esperienza di condivisione e scoperta.

Il percorso, ideato per valorizzare l’enoturismo siciliano e promuoverne la destagionalizzazione, entra ora nella sua fase conclusiva con le ultime quattro tappe che completeranno il calendario 2025.

Prossima tappa: il fascino dell’Etna alle Cantine Tornatore

Domenica 9 novembre, alle ore 11, Autunno in Cantina farà tappa alle Cantine Tornatore di Castiglione di Sicilia (CT), una delle realtà più rappresentative della viticoltura etnea.

Fondata nel 1865 e oggi tra le aziende simbolo dell’Etna DOC, la cantina unisce tradizione e innovazione nella produzione di vini che raccontano la forza del territorio vulcanico, con etichette d’eccellenza come l’Etna Rosso e l’Etna Bianco.

La giornata offrirà ai partecipanti visite guidate tra i vigneti e le antiche botti, degustazioni dei vini Tornatore, laboratori sensoriali e lo spettacolo “Cunto Culinario” di Orlando Biglieri, che porterà in scena un racconto fatto di parole, musica e sapori.

Un’esperienza che si preannuncia intensa e coinvolgente, immersa nel paesaggio unico dei versanti etnei, dove il vino diventa simbolo di identità e rinascita.

Le ultime tappe di “Autunno in Cantina”

Dopo l’appuntamento etneo, il viaggio proseguirà con:

Venerdì 14 novembre, ore 16 – Cantine Pellegrino (Marsala, TP)

Sabato 15 novembre, ore 16 – Mandrarossa Winery (Menfi, AG)

Domenica 16 novembre, ore 11 – Alessandro di Camporeale (Camporeale, PA)

In ciascuna location, le cantine diventeranno palcoscenici di degustazioni guidate, laboratori sensoriali e momenti artistici, per un racconto collettivo che unisce cultura, territorio e convivialità.

Un viaggio che racconta la Sicilia del vino

Autunno in Cantina è un percorso esperienziale che celebra la Sicilia come Regione Europea della Gastronomia 2025, offrendo a turisti e appassionati l’occasione di conoscere territori, prodotti e persone che custodiscono l’anima autentica dell’isola. Per prenotare chiamare il +39 334 150 8142 o inviare una mail a associazionespettacolaresempre@gmail.com.

