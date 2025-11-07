La Filca Cisl Sicilia ha ricevuto il riconoscimento per la cultura della legalità e della solidarietà nell’ambito della cerimonia promossa e organizzata dal Parlamento per la legalità, guidata da Nicoló’ Mannino e Salvatore Sardisco, che si è tenuta a Montecitorio e ha visto la partecipazione di tanti ragazzi provenienti da tutta Italia. A consegnare il premio al segretario generale Filca cisl Sicilia, Paolo D’Anca, e’stata la deputata nazionale Carolina Varchi, segretaria Generale della Camera dei Deputati.

“Abbiamo voluto consegnare questo riconoscimento- spiega Mannino- per manifestare il nostro apprezzamento e gratitudine nei confronti della Filca che da sempre ha sposato le attività del parlamento della legalità a sostegno dei ragazzi. E’ un doveroso apprezzamento verso chi la legalità non la pronuncia e non la ostenta ma la pratica quotidianamente nel solco di un senso civico attraverso il quale si prova a dare un futuro a quei ragazzi che rappresentano una speranza di un domani migliore”.

“Siamo molto orgogliosi – dicono in una nota congiunta

Ottavio De Luca, segretario generale Filca-Cisl nazionale e Paolo D’Anca segreteria generale della Filca Cisl Sicilia- per il riconoscimento intanto perché riconosciamo e sosteniamo l’attività del Parlamento della Legalità, che rappresenta un modello per tutti per l’impegno quotidiano nella società e per il coraggio e la coerenza delle proprie idee. E poi perché il premio conferma il protagonismo della Filca-Cisl sulla legalità, un valore che è nel dna della Federazione sin dalla sua nascita, 70 anni fa. È alla legalità del settore e alla centralità del lavoratore che guardiamo quando contribuiamo, con le nostre proposte, a disegnare il quadro normativo in edilizia, dalle leggi ai contratti nazionali, dai protocolli alla contrattazione sul territorio. La Filca ha sempre sostenuto che la trasparenza, la tracciabilità e la digitalizzazione siano essenziali per garantire la legalità in edilizia, che purtroppo resta un settore molto a rischio per le infiltrazioni della criminalità organizzata. Per la Filca-Cisl legalità vuol dire prossimità, presenza sul territorio e nei cantieri, attività sindacale in tutti i luoghi di lavoro. Un ruolo prezioso, quello del sindacato: i nostri operatori e i rappresentanti del sistema bilaterale con la loro azione quotidiana nei cantieri e sul territorio restano un supporto prezioso all’attività di prevenzione e repressione messa in campo dallo Stato”.

