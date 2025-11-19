Sarà Barbara Bouchet la madrina del “Belpasso Film Festival, la Sicilia raccontata nei film”. Un tributo al fascino, al talento e alla carriera di un’icona del cinema italiano, alla quale sarà conferito il “Premio alla Carriera” per il suo straordinario contributo artistico.

La kermesse cinematografica, giunta alla seconda edizione, è in programma da domani e fino al 22 novembre, al teatro “Nino Martoglio” di Belpasso. Il festival è un’importante vetrina per la promozione dell’arte cinematografica sull’Isola. In gara ben 16 cortometraggi, selezionati tra i migliori, per raccontare la Sicilia con stile e creatività, con la direzione della sezione cortometraggi curata da Beppe Manno.





Straordinaria la presenza di ospiti di rilievo, tra cui: Andrea Roncato, Tony Sperandeo, Domenico Centamore, Antonio Centomani, Sara Ricci, Mario Opinato e Francesco Cataldo (che ha composto musiche per Pupi Avati). Premio alla carriera, per i suoi 60 anni di attività, a Tuccio Musumeci. La giornata di sabato 22 novembre sarà dedicata al Gran Gala Finale, con la cerimonia di premiazione dei cortometraggi vincitori e la consegna dei Premi alla Carriera e dei riconoscimenti speciali a grandi protagonisti del cinema italiano. Il Gran Galà sarà condotto da Salvo La Rosa.

Massimo Condorelli, Direttore Artistico del Festival, ha messo insieme un programma e un cast di ospiti davvero straordinario: “La seconda edizione sta procedendo persino oltre le nostre aspettative, grazie ad un eccellente lavoro di squadra. Dai nomi celebri degli artisti premiati, con in testa la madrina Barbara Bouchet, alla qualità dei 16 cortometraggi in gara. Un palinsesto davvero di alto livello che ci sprona a fare ancora meglio per la prossima edizione “.

