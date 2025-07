Sarà un avvio carico di emozione, simbolismo e intensa spiritualità quello dei 133° Festeggiamenti in onore di San Benedetto da Norcia, che si apriranno con un evento straordinario dal titolo: “Benedetto e Scolastica, pellegrini di speranza”. Un’iniziativa che, in questo Anno Giubilare, vuole offrire un segno potente di riconciliazione, fraternità e luce, riportando al centro l’insegnamento senza tempo del Santo Patriarca del monachesimo occidentale e della sua sorella gemella, Santa Scolastica. L’iniziativa, voluta e organizzata dal Comitato “I Figli di San Benedetto” dalla Proloco di San Martino della Scale e dalla comunità monastica, vedrà l’arrivo del simulacro di Santa Scolastica (Patrona di Piano Geli) a Piazza Semeria, sabato 6 luglio 2025 alle ore 17:00, in un momento di profonda devozione e partecipazione popolare.





Da qui partirà la Solenne Processione verso la Basilica di San Martino delle Scale, dove avverrà l’attesissimo incontro con il simulacro di San Benedetto e la commovente intronizzazione sull’altare maggiore. Un gesto simbolico e potente, che unisce i due santi al popolo devoto.

Alle ore 18:00, sarà celebrata la Santa Messa solenne, che sancisce l’apertura ufficiale dei festeggiamenti.

La serata proseguirà alle ore 21:00 con un momento di profonda meditazione artistica e spirituale: le “Meditazioni Musicali su San Benedetto”, un concerto-orazione che unirà musica, parola e contemplazione, guidando i presenti in un viaggio interiore alla scoperta del messaggio benedettino.





Parteciperanno:

M° Dario Pellerito

M° Romina Copernico

Dom Riccardo Tumminello

Un evento che unisce devozione, arte e spiritualità.

Luogo: Abbazia di San Martino delle Scale, Monreale (PA), Piazza Platani , 4, MONREALE, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.