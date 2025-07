Due giornate intense dedicate all’arte, alla musica e alla spiritualità per celebrare la figura di Franco Battiato. Si terrà a Riposto, il 5 e 6 luglio prossimi, al Palazzo Vigo di Torre Archirafi, il progetto “Etna Art Fest – No Time No Space”, riconosciuto dal Ministero della Cultura come Progetto Speciale 2025 e sostenuto dall’assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. L’iniziativa, curata dal Centro Studi di Gravità Permanente, si svolge in collaborazione con il Comune di Riposto e si inserisce nel cartellone “Stranizza d’amuri”, la rassegna estiva che la città dedica al suo illustre concittadino e che proseguirà nei prossimi mesi. Un omaggio profondo a un artista che ha saputo raccontare l’anima della sua terra con uno sguardo universale. “Riposto vuole onorare la memoria di Franco Battiato con eventi che ne rispettino la profondità e l’eredità culturale – ha dichiarato il sindaco Davide Vasta – Queste due serate rappresentano un’occasione di riflessione e bellezza, in sintonia con lo spirito che ha animato la sua arte”.





La prima serata, sabato 5 luglio, alle ore 20.45, vedrà la presentazione del libro ‘Uno sguardo dal ponte’ di Stefano Pio, figlio dello storico collaboratore di Battiato Giusto Pio. L’incontro sarà arricchito da narrazioni, musica dal vivo con Elvira Cadorin (voce e pianoforte) e lo stesso Stefano Pio alla viola, proiezioni e ascolti musicali inediti. Un momento per ripercorrere il sodalizio artistico tra Franco Battiato e Giusto Pio, che ha generato album entrati nella storia della musica italiana come L’era del cinghiale bianco e La voce del padrone. Esploratori di universi artistici in continuo mutamento, sensibili agli input che in quei tumultuosi anni provenivano sia dall’Occidente sia dall’Oriente, riuscirono a fonderne con libertà creativa i punti cardinali spaziando fra musica sperimentale, improvvisazione, musica classica, opera, teatro e naturalmente musica pop. Stefano, figlio di Giusto Pio, musicista e testimone diretto degli eventi, fornirà al pubblico la corretta cornice storica di questo magico sodalizio.





Domenica 6 luglio, sempre alle 20.45, sarà proiettato il documentario ‘Temporary Road. (una) vita di Franco Battiato’, diretto da Giuseppe Pollicelli e Mario Tani. Un ritratto intimo e intenso del musicista, che si racconta in prima persona attraverso immagini di repertorio e live. La serata sarà introdotta da un dialogo condotto da Fiorella Nozzetti e Fabio Bagnasco, con un collegamento con lo stesso Pollicelli che condividerà curiosità e backstage delle riprese e audio inediti di ulteriori interviste a Battiato. “Con le prime due serate della rassegna “Stranizza d’amuri” abbiamo voluto intrecciare cultura, spiritualità e identità siciliana – ha aggiunto l’assessore al Turismo Carmelo D’Urso – È solo l’inizio di un percorso che proseguirà anche nei mesi a venire, con altri eventi dedicati al Maestro”.

Due appuntamenti a ingresso libero, per riflettere, emozionarsi e ritrovare, nelle parole e nelle note di Battiato, la bellezza di una ricerca artistica che continua a parlare al cuore di molti.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

