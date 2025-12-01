Dopo il doppio sold out registrato a ottobre, Bibi Bianca torna sul palco con “70 voglia di lei”, lo spettacolo scritto, diretto e interpretato dal regista e autore palermitano. L’appuntamento è per il 14 dicembre alle 18,15 al Teatro Fontarò il via Danimarca 50 a Palermo, dove il pubblico potrà rivivere l’atmosfera autentica della città negli anni Settanta.





La “lei” del titolo è Palermo: quella delle comitive al Baretto di Mondello e al cinema Fiamma, delle serate in spiaggia tra schitarrate e amori estivi, dei panini con la frittatina, delle scuole occupate e delle feste in casa. Un’epoca segnata dalle birrerie considerate luoghi di culto, dai cinema sempre affollati e dalle passeggiate con L’Ora sotto il braccio, fino ai momenti di intimità alla riserva di Capo Gallo.

A rendere vivo questo viaggio nel tempo ci sarà anche la band che accompagna Bianca, con esecuzioni live di brani intramontabili: dai Beatles ai Rolling Stones, dai Bee Gees a Lucio Battisti e Claudio Baglioni.

I biglietti costano 12 euro e possono essere prenotati telefonando al 347 061 8742.

