In attesa della stagione natalizia, quando la città comincia a illuminarsi e l’atmosfera si fa più calda e condivisa, Palermo si prepara ad accogliere un appuntamento che celebra la creatività e il talento artigiano. L’associazione culturale Artigianando presenta l’edizione 2025 di OPIFICIA – Mostra del Regalo Natalizio, che trasformerà il Centro Biotos di via XII Gennaio a Palermo in uno spazio dedicato all’eleganza del fatto a mano.

Nei weekend del 6 e del 7 dicembre e del 13 e 14 dicembre, il pubblico sarà invitato a vivere un’esperienza immersiva tra creatività, tradizione e innovazione, dove ogni creazione racconta una storia e ogni dettaglio diventa occasione per riscoprire il valore autentico dell’artigianato. OPIFICIA si propone come un appuntamento capace di unire atmosfera festiva e qualità espositiva, offrendo ai visitatori un percorso raffinato alla ricerca di regali originali, sostenibili e ricchi di significato.





OPIFICIA riunisce una selezione di artigiani che, durante le quattro date, presenteranno al pubblico creazioni originali e prodotti unici. Ceramiche realizzate a mano, borse e accessori moda in materiali tradizionali e innovativi, gioielli contemporanei, oggetti decorativi, idee regalo handmade e libri compongono una proposta ricca e variegata, ideale per chi è alla ricerca di doni speciali e ricercati. L’evento non è semplicemente una mostra mercato, ma un percorso curatoriale che valorizza il talento locale, promuove l’artigianato di qualità e consente ai visitatori di incontrare direttamente i creatori delle opere.

Inserito nel calendario delle iniziative natalizie cittadine, OPIFICIA si conferma un appuntamento di riferimento per chi ama il bello, il fatto con cura e la riscoperta del lavoro artigianale come espressione culturale e creativa del territorio.

Luogo: centro culturale Biotos, via XII Gennaio, 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

