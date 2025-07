Nuove frontiere della ricerca scientifica, soluzioni concrete alle sfide ambientali, prospettive di sviluppo per l’agricoltura siciliana e una promessa di salute e benessere per tutti. Questi i temi al centro della II Edizione dell’evento formativo di eccellenza (8 crediti ECM) “Valorizzazione delle biotecnologie vegetali per un futuro sostenibile della produzione agroalimentare siciliana”, organizzato dall’Ordine dei Biologi della Sicilia, ancora una volta con il sostegno dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Un’intera giornata di lavori per approfondire, con l’aiuto di esperti di fama nazionale e internazionale, le più innovative applicazioni delle biotecnologie vegetali, dalle microalghe ai funghi, passando per le piante, al servizio della salute e dell’ambiente.

L’evento è rivolto a biologi, nutrizionisti, ambientalisti, agronomi, studenti, imprenditori del settore agroalimentare e a tutti coloro che guardano con interesse alla scienza applicata alla sostenibilità.

Dai microrganismi come risorsa per l’economia circolare alle biotecnologie algal-based per contrastare i cambiamenti climatici e prevenire le patologie croniche, il programma si snoda lungo un percorso in cui biotecnologia, salute e sostenibilità si intrecciano in un racconto di innovazione e futuro.

A completare il quadro, un approfondimento su nutraceutica e salute: un settore in rapida espansione che esplora come determinati alimenti, arricchiti di principi attivi naturali, possano contribuire concretamente alla prevenzione di molte malattie e al miglioramento della qualità della vita. Un ambito in cui scienza e alimentazione si incontrano per costruire un nuovo modello di benessere, più naturale, mirato e personalizzato.

Per tutta la giornata sarà attivo uno spazio espositivo dedicato alle eccellenze agroalimentari siciliane: le aziende del territorio presenteranno i propri prodotti e offriranno degustazioni, in un viaggio tra sapori autentici e innovazione sostenibile.

L’appuntamento è per giovedì 17 Luglio alle 9.00 a Palermo presso l’Hotel Giardino Inglese – Sala Kanaris, Via Libertà 63.





